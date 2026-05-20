В РязГМУ выберут нового ректора

19 мая 2026 года Учёный совет Рязанского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова принял решение о начале процедуры выборов ректора. Подготовку и проведение выборов будет осуществлять специальная комиссия, состав которой утверждён на том же заседании.

Выдвижение кандидатов стартует 21 мая и завершится 3 июня 2026 года. Документы, подтверждающие выдвижение, а также заявления от самовыдвиженцев принимаются с 21 мая по 8 июня до 15:00 по московскому времени. Полный пакет документов необходимо представить в комиссию до 18 июня 2026 года (15:00 по Москве).

Подача документов осуществляется по адресу: г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, корп. 1, кабинет № 305. Обращаться можно с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00 (12 июня — нерабочий праздничный день).

В настоящее время должность ректора РязГМУ занимает Роман Калинин.