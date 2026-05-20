В Рязани отремонтируют 16 км теплосетей перед отопительным сезоном 2026–2027

Глава администрации Рязани Борис Ясинcкий на совещании с заместителем Председателя Правительства региона Рустамом Халиковым доложил о ходе подготовки к отопительному периоду 2026-2027.

В этом году муниципальные теплосети планируют отремонтировать почти 16 км трубопроводов и восстановить свыше 33 тысяч квадратных метров теплоизоляции. Запланированы капитальный и профилактический ремонт котлов, оборудования, центральных тепловых пунктов и насосных станций. Гидравлические испытания пройдут на 15 участках магистральных сетей.

«Все эти работы уже начались, в том числе капремонт трубопроводов на улицах Садовой и Попова. Предприятие готово оперативно устранять аварии, располагает необходимой техникой и материалами», — отметил Ясинский.

На прошлой неделе на Дягилевской ТЭЦ начались проверки теплосетей на герметичность и прочность. В рамках этих мероприятий планируется ремонт ключевого оборудования, включая котлы, котлы-утилизаторы, водогрейные установки, а также паровые и газовые турбины. Летом будет проведён ремонт участка тепломагистрали на улице Октябрьской. Кроме того, к ремонтным и профилактическим работам готовится Рязанский филиал Ново-Рязанской ТЭЦ.

Также на совещании обсуждалась актуализация схемы теплоснабжения Рязани на 2027 год, которая является важным документом для развития систем теплоснабжения и города. Ход подготовки этой схемы регулярно обсуждается с разработчиком.