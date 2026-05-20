Рязанку приговорили к 3,5 годам колонии за покупку наркотиков через интернет

Октябрьский районный суд Рязани вынес обвинительный приговор в отношении 35-летней женщины, которую признали виновной по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта).

Суд установил, что в октябре 2025 года у обвиняемой, являющейся наркопотребителем, возник преступный умысел на приобретение запрещённых веществ для личного употребления. Реализуя свой план, она через интернет и мобильное приложение приобрела 1,14 грамма наркотика.

Её действия были пресечены сотрудниками полиции, а запрещённое вещество изъято из незаконного оборота.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил женщине наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.