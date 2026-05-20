В Рязани на улице Серёжина Гора не могут начать капремонт из-за отсутствия финансирования

Жители Рязани пожаловались на многочисленные ямы на дороге по улице Серёжина Гора и обратились к городским властям с просьбой о ремонте.

В администрации города ответили, что в 2026 году на этом участке запланирован ямочный ремонт. Также уже разработан проект капитального ремонта дороги, однако его реализация зависит от выделения целевого финансирования.

Из-за интенсивного трафика и постоянного роста района дорожное полотно на улице Серёжина Гора быстро приходит в негодность. Ежегодные латки не выдерживают нагрузки, а сейчас ямы стали настолько глубокими, что водителям приходится выезжать на встречную полосу, что создаёт серьёзные риски для безопасности.