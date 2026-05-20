В Воронеже пьяная рязанка угнала «Газель» и устроила ДТП

В Воронеже сотрудники полиции раскрыли угон автомобиля «ГАЗ-2705», о котором в дежурную часть сообщил 38-летний местный житель. Машина сдавалась в аренду и была оставлена незапертой с ключами в бардачке на одной из заправок города, чтобы арендатор мог забрать её утром. Однако автомобиль исчез.

Вскоре сотрудники Госавтоинспекции нашли газель на соседней улице — он был повреждён после наезда на ограждение. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ею оказалась 26-летняя жительница города Рыбное Рязанской области, ранее не судимая.

Задержанная признала свою вину. По её словам, она отдыхала с друзьями неподалёку, увидела незапертый автомобиль, села в него, а затем, обнаружив ключи, решила уехать. Управлять машиной в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав она не смогла и допустила ДТП.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»). Мера пресечения — обязательство о явке. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.