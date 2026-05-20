Рязанский учёный рассказала, когда ждать спада комаров и как от них защититься

Комары с каждым днем все больше и чаще одолевают рязанцев по всей области. Дискомфорт испытывают не только жители сел и деревень, которые живут близко к полям и лесам, но и жители областного центра. С чем связан рост численности комаров? Будет ли их меньше в ближайшее время? Какие средства защиты применять, чтобы прогулка по городу и лесу не омрачалась назойливым жужжанием кровососущих насекомых? На эти вопросы 7инфо ответила старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории эволюционной экологии, доцент кафедры биологии и методики ее преподавания Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, кандидат биологических наук Ольга Трушицына.

Нашествие комаров, по словам эксперта, в этом году было вполне предсказуемым, так как в регионе весной было мощное половодье. Реки разливались широко, вода долго не уходила с полей, что создало благоприятные условия для комаров, ведь первые три стадии их развития – яйцо-личинка-куколка – проходят в стоячей воде.

— Комарам для развития много не надо, – говорит Ольга Трушицына. – Достаточно налить воду в консервную банку и подождать некоторое время, чтобы из нее полетели взрослые насекомые. А тут целые поля были залиты водой долгое время. Вода подходила близко к Рязани, поэтому ничего удивительного в том, что сейчас так много комаров.

Увы, меньше кровососущих в ближайшие недели не станет.

— В мае и июне ежегодно наблюдается основной пик численности комаров, — говорит эксперт. – Как бы ни было людям грустно, но спада численности ждать до конца июня не придется. Поэтому запасаемся терпением и репеллентами, и радуемся за рыб и птиц нашего региона, у которых в этом году большая кормовая база!

Активность комары проявляют в утренние и вечерние часы, когда в воздухе наибольшая влажность: у этих насекомых очень нежные покровы, которые быстро теряют влагу, поэтому в пик жары в городе они практически не встречаются. А вот в лесах всегда есть тень и прохлада, и там комары чувствуют себя комфортно на протяжении всего дня.

Чтобы защититься от комаров, Ольга Трушицына рекомендует носить более закрытую одежду (если позволяет погода) и всегда иметь под рукой надежный репеллент. Злоупотреблять народными средствами не стоит: некоторые масла, которые рекомендуют в качестве защиты от комаров, могут вызвать у человека аллергию, да и в целом не так эффективны.

Также Ольга Трушицына отметила, что в этом году рязанцы могут столкнуться и с нашествием мошек. Их пик численности приходится на июнь.