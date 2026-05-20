В Спасском районе у пьяного водителя конфисковали автомобиль

В Спасском районе рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ — повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Суд установил, что мужчина, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, в декабре 2025 года вновь сел за руль своего автомобиля и начал движение по улицам районного центра. Сотрудники ДПС остановили его, выявили признаки опьянения, отстранили от управления и направили на медицинское освидетельствование.

Согласившись с позицией прокурора, суд назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишил права управлять транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.

Кроме того, в соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ автомобиль марки «ВАЗ-21074» был конфискован в пользу государства.