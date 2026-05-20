Британская радиостанция по ошибке объявила о смерти Карла III

20 мая 2026 года британская радиостанция Radio Caroline оказалась в центре скандала после того, как по ошибке выпустила в эфир сообщение о смерти короля Карла III. Об этом пишет газета The Independent.

Ложная новость прозвучала в эфире, после чего станция на 15 минут прекратила вещание. Затем ведущие вернулись в эфир и принесли извинения за произошедшее, объяснив, что инцидент произошёл из-за «ошибки компьютера». Как выяснилось, у Radio Caroline существует заранее записанная программа на случай смерти монарха, и она была случайно активирована.

Руководитель радиостанции Питер Мур публично извинился перед слушателями и лично перед королём за этот инцидент.

