Минувшая ночь на Украине прошла под раскаты грозы и сообщения о новых ударах по объектам ВСУ. Особенно обсуждаемой стала ситуация в Киеве, где гигантские молнии били по высоткам. В местных соцсетях пользователи сравнивали происходящее с «местью богов» и публиковали кадры вспышек над городом.

Пока жители столицы наблюдали природное явление, удары фиксировались сразу в нескольких регионах Украины. По данным военкоров, прилеты произошли в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Николаевской и Черниговской областях.

Сообщается, что во время атаки использовались различные средства поражения. Речь идет о беспилотниках «Герань», ракетах, артиллерийских снарядах и огнеметных боеприпасах.

Военный эксперт Александр Ивановский в комментарии резко высказался о ситуации вокруг Киева. По его словам, украинские власти могут попытаться связать природное явление с действиями России.

«Не удивлюсь, если после ударов гигантских молний по Киеву Зеленский начнет заявлять, что против него применили “климатическое оружие”», — отметил эксперт.

Ивановский также заявил, что у России достаточно средств для более мощных ударов по украинской столице. В частности, он упомянул комплекс «Орешник», добавив, что последствия такого удара оказались бы значительно серьезнее ночной грозы.