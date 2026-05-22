Изображение от wirestock на Freepik
Происшествия

Рязанец порезал соседа из-за «внезапно возникших личных неприязненных отношений»

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Прокурор Железнодорожного района Рязани Илья Хилов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 44-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. 

По версии следствия, в марте 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил на улице своего соседа. На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, он нанес последнему удары ножом в область головы и грудной клетки. Раненый рязанец смог самостоятельно обратиться к медикам за помощью. 

По закону за такое нападение виновный может получить срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы до двух лет. 

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Железнодорожный районный суд Рязани.

Предыдущая статья
В Михайлове автомобиль протаранил мотоцикл с подростками: 17-летний пассажир в реанимации
Следующая статья
Опубликовано видео с места атаки по общежитию с детьми в ЛНР

Популярные материалы

Медицина

SHOT: «Болезнь поцелуев» атакует зумеров

В России фиксируют до 80 случаев мононуклеоза на 100 тысяч человек, и теперь болезнь всё чаще выбирает жертв среди школьников и студентов. Поцелуй, общая кружка или чужая зубная щётка — достаточно секунды контакта.
Интересное

Праздник, который трудно понять: в чём настоящий смысл Вознесения Господня

В четверг 21 мая 2026 года православная Церковь отмечает Вознесение Господне — один из двенадцати главных праздников церковного года. Ровно через сорок дней после Пасхи верующие вспоминают событие, завершившее земной путь воскресшего Христа.
Акценты

Доцент Трушицына рассказала, когда численность комаров в Рязани пойдёт на спад

Комары с каждым днем все больше и чаще одолевают рязанцев по всей области. Дискомфорт испытывают не только жители сел и деревень, которые живут близко к полям и лесам, но и жители областного центра.
Спорт

Сын Плющенко сменил спортивное гражданство и будет выступать за Азербайджан

Сын Евгения Плющенко Александр сменил спортивное гражданство и отныне будет выступать за Азербайджан. Почему это логично для него, выгодно Баку и неожиданно полезно для самой России.
Происшествия

Три дома горели в Рязанской области 20 мая

За минувшие сутки в Рязанской области произошло три пожара в жилых домах. Об этом говорится в сводке регионального ГУ МЧС России. 

Темы

Медицина

Рязанец случайно узнал о серьёзном заболевании на обследовании

Рязанец месяцами списывал слабость и сухость во рту на усталость — пока плановая диспансеризация не показала сахар в крови 8,2 ммоль/л. 
Происшествия

В Рязанской области рецидивист пытался украсть трансформаторную подстанцию

Ранее мужчина был 11 раз судим за кражи, а также за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Криминальной специализацией рецидивиста было хищение с помощью наемной техники различных металлических конструкций и их последующая продажа.
Новости России

Опубликовано видео с места атаки по общежитию с детьми в ЛНР

Строение обрушилось, под завалами находятся люди. На месте работают спасатели. 
Происшествия

В Михайлове автомобиль протаранил мотоцикл с подростками: 17-летний пассажир в реанимации

В Михайлове 17-летний пассажир мотоцикла оказался в реанимации после столкновения с Hyundai. За рулём байка сидел 16-летний подросток. Полиция выясняет обстоятельства аварии.
Новости кино и ТВ

«Это концентрат человеческих пороков»: Надежда Мамаева — о новом сезоне «Мастера игры» 

Блогер поделилась, что как только ей поступило предложение принять участие в реалити-шоу «Мастер игры» она посмотрела первый сезон и тоже решила попробовать свои силы.
Новости Касимова

24 человека, 9 единиц техники тушили пожар в Касимове

Три пожара включены в сводку ГУ МЧС России по Рязанской области за сутки. 
Происшествия

Рязанец получил 10 лет колонии строгого режима за убийство знакомой

Железнодорожный районный суд Рязани рассмотрел уголовное дело в отношении 56-летнего мужчины. Он признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей). 
Новости России

В ЛНР ВСУ атаковали общежитие колледжа с 86 детьми внутри

В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. По предварительным данным, ранения получили 35 человек. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье