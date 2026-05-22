Рязанец порезал соседа из-за «внезапно возникших личных неприязненных отношений»

Прокурор Железнодорожного района Рязани Илья Хилов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 44-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

По версии следствия, в марте 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил на улице своего соседа. На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, он нанес последнему удары ножом в область головы и грудной клетки. Раненый рязанец смог самостоятельно обратиться к медикам за помощью.

По закону за такое нападение виновный может получить срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы до двух лет.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Железнодорожный районный суд Рязани.