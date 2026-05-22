Опубликовано видео с места атаки по общежитию с детьми в ЛНР

Пресс-служба ГУ МЧС России по ЛНР опубликовала видео с территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета. Напомним, сегодня ночью здание, в котором находились 86 студентов в возрасте от 14 до 18 лет атаковали беспилотники ВСУ.
Строение обрушилось, под завалами находятся люди. На месте работают спасатели.
На данный момент спасателями МЧС России из под завалов извлечены три человека . Они переданы бригаде скорой медицинской помощи.
Ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
