Новости России

Опубликовано видео с места атаки по общежитию с детьми в ЛНР

Алексей Самохин
Пресс-служба ГУ МЧС России по ЛНР опубликовала видео с территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета. Напомним, сегодня ночью здание, в котором находились 86 студентов в возрасте от 14 до 18 лет атаковали беспилотники ВСУ

Строение обрушилось, под завалами находятся люди. На месте работают спасатели. 

На данный момент спасателями МЧС России из под завалов извлечены три человека . Они переданы бригаде скорой медицинской помощи.

«Старобельск — это не передовая. Это глубокий тыл ЛНР, — написал военкор Александр Коц. — В ударе по  педагогическому общежитию нет никакой логики — ни военной, ни человеческой. В украинских пабликах задним числом пробрасывают версию — «там рядом стоял военный объект». Но все военные, где бы они ни были, давно ушли под землю — в подвали, блиндажи, бомбоубежища. Они не живут открыто в общежитиях. И под плитами сейчас луганские подростки».

Ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

«Мы ожидаем от международных организаций реакции на преднамеренный удар по гражданскому объекту, где обучаются и проживают дети, — написала она.
— Рассчитываем также на соответствующую оценку произошедшего со стороны международного сообщества. Подобные действия, с точки зрения международного гуманитарного права, могут и должны рассматриваться как военное преступление».

