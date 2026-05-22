Расходы на выпускные в 9 и 11 классах за год выросли на 15% — опрос

Выпускной вечер в 2026 году обходится семьям на 15% дороже, чем год назад: родители одиннадцатиклассников тратят в среднем до 46 тысяч рублей на праздник и наряд. Кто платит больше всех и кто отказывается от торжества совсем?

Выпускной сезон 2026 года ударил по семейным бюджетам заметнее, чем ожидалось. Согласно опросу SuperJob, охватившему три тысячи родителей выпускников по всей России, совокупные расходы на праздник и одежду выросли примерно на 15% по сравнению с прошлым годом.

Сколько стоит один вечер

Средний сбор на организацию выпускного для девятиклассника составил 15 000 рублей, для одиннадцатиклассника — 22 000. Москва традиционно задаёт более высокую планку: 17 000 и 25 000 рублей соответственно. Санкт-Петербург держится ближе к среднероссийским значениям — 15 000 и 23 000 рублей.

За год сбор на выпускной для девятиклассников прибавил две тысячи рублей, для одиннадцатиклассников — три тысячи. В процентах это 15% и почти 16% соответственно.

Наряды: отдельная статья расходов

К сборам на праздник добавляются траты на одежду и обувь. В 9 классе родители сыновей тратят в среднем 18 100 рублей, дочерей — 17 000. В 11 классе картина меняется: девушки обходятся дороже — 23 500 рублей против 22 100 у юношей.

В Москве цифры ощутимо выше. На наряд для выпускника-одиннадцатиклассника здесь уходит в среднем 25 000 рублей, для выпускницы — уже 27 000. Петербургские родители тратят скромнее: 21 000 и 23 000 рублей соответственно.

Кто отказывается от праздника

Не все семьи участвуют в этих расходах. Каждый восьмой родитель девятиклассника (12%) сообщил, что выпускного в классе не будет вовсе. Среди родителей одиннадцатиклассников таких меньше: 7%.

Новую одежду тоже покупают не всем. Каждый пятый родитель сына-девятиклассника (22%) обходится без праздничного костюма. Среди родителей дочерей таких 18%. В выпускных классах на обновках экономят реже: 17% у юношей и 12% у девушек.

Московские и петербургские родители выпускниц 11 класса почти не отказывают дочерям в наряде — лишь 6–7% случаев. Юноши в обеих столицах остаются без нового костюма заметно чаще: 15 и 18% соответственно.