Рязанец получил 10 лет колонии строгого режима за убийство знакомой

10 лет лишения свободы получил рязанец за причинение смертельных травм знакомой. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Железнодорожный районный суд Рязани рассмотрел уголовное дело в отношении 56-летнего мужчины. Он признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей).

По версии следствия, в мае 2025 года при распитии спиртных напитков между осужденным и его 40-летней знакомой произошел бытовой конфликт, в ходе которого он нанес последней множественные удары в область туловища и лица.

От полученных травм потерпевшая скончалась в медицинском учреждении.

Суд, учитывая позицию прокурора, назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.