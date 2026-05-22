В ЛНР ВСУ атаковали общежитие колледжа с 86 детьми внутри

Ночью 22 мая беспилотники ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа Луганского педагогического университета. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. По предварительным данным, ранения получили 35 человек. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Как уточнил Пасечник, двоих детей уже удалось достать и передать медикам. Поиски продолжаются — под обломками могут оставаться люди.

На месте работают экстренные службы и психологи. Территорию обследуют специалисты.

Кроме колледжа, повреждения получили административные здания, магазины и частные дома Старобельска. В одном из домов ранен мужчина, ему оказали помощь.

Последствия атаки фиксируют следователи СУ СК России по ЛНР.