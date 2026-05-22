Фото: УМВД Рязанской области
Происшествия

В Рязанской области рецидивист пытался украсть трансформаторную подстанцию

Алексей Самохин
В Михайловском районе полицейские раскрыли преступление прошлых лет – покушение на кражу трансформаторной подстанции и бытового вагона. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.  

Полицейские задержали рецидивиста, совершившего попытку демонтажа и кражи трансформаторной подстанции, а также бытового вагона на территории Михайловского округа.     

В ноябре 2023 года специалист энергетической компании в Михайловском округе, проезжая по трассе Москва-Астрахань, заметил подозрительную активность около трансформаторной подстанции. Рядом с объектом стояли грузовой автомобиль и манипулятор, а двое рабочих готовились погрузить подстанцию в кузов машины. Бдительный мужчина поинтересовался у рабочих, кто дал им такое распоряжение, и они указали на человека, находившегося неподалеку. После этого энергетик сообщил о происходящем в полицию.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, но заказчик погрузки уже скрылся, уйдя полями и лесопосадками в неизвестном направлении.

В МО МВД РФ «Михайловский» было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). В случае доведения преступления до конца возможный ущерб энергетической компании превысил бы 500 тысяч рублей. Кроме того, удалось предотвратить нарушение электроснабжения ближайших населенных пунктов.

Как выяснили полицейские, злоумышленник по объявлениям интернете нанял грузовик и манипулятор с двумя работниками. Он под благовидным предлогом сделал заказ на погрузку и транспортировку в Московскую область трансформаторной подстанции, а также находившейся неподалеку бытовки. Оперативники составили описание этого мужчины. Оказалось, что человек с этими приметам недавно проживал в гостинице города Михайлова: вероятно, он обследовал окрестности в поисках подходящих для хищений объектов. 

Полицейские установили, что к попытке кражи причастен житель Московской области 1981 года рождения. Однако по месту регистрации в городе Коломне он давно не жил, и след злоумышленника временно оборвался.

Недавно сотрудники УУР УМВД и МО МВД РФ «Михайловский» установили, что подозреваемый скрывается в городе Домодедово, и во время служебной командировки задержали его.

Как выяснилось, ранее мужчина был 11 раз судим за кражи, а также за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Криминальной специализацией рецидивиста было хищение с помощью наемной техники различных металлических конструкций и их последующая продажа.

Злоумышленник признался в содеянном. Решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

