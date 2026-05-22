В Михайлове автомобиль протаранил мотоцикл с подростками: 17-летний пассажир в реанимации

В Михайлове 17-летний пассажир мотоцикла оказался в реанимации после столкновения с Hyundai. За рулём байка сидел 16-летний подросток. Полиция выясняет обстоятельства аварии. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Авария произошла вечером 21 мая около 22:55. На одной из улиц Михайлова 55-летняя жительница Рязани за рулём Hyundai столкнулась с мотоциклом SYCMCC 300 YT. Мотоциклом управлял 16-летний житель Михайловского района, на борту находился 17-летний пассажир.

Оба подростка пострадали. Водитель мотоцикла госпитализирован, его пассажир в более тяжёлом состоянии — врачи поместили его в реанимацию.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства столкновения устанавливаются.