В Твери у девушки случился инсульт во время секса

Жительница Твери пережила инсульт во время секса с мужем и не может восстановиться уже несколько лет, пишет SHOT.

По данным издания, 30-летняя девушка столкнулась с этой ситуацией после тренировки в бассейне. Вернувшись домой, она вступила в интимную связь с супругом.

«Во время секса, по признанию самой девушки, у нее резко участились пульс и сердцебиение, а на пике появилась сильнейшая головная боль. Практически сразу она перестала чувствовать левые руку и ногу», — говорится в публикации.

Муж сразу же вызвал ей скорую помощь, вскоре женщину госпитализировали. В больнице ей диагностировали обширное кровоизлияние в мозг. Пациентке сделали шестичасовую трепанацию черепа.

Причиной инсульта стала врожденная патология сосудов головного мозга, о которой девушка даже не подозревала. Она восстанавливается уже третий год.

В течение этого времени жительница Твери передвигалась на инвалидной коляске, посетила несколько реабилитационных центров, не могла сидеть без посторонней помощи и с большим трудом начала ходить, используя трость. В ее голове установлены титановые клипсы. Также у девушки до сих пор есть проблемы с левой ногой.