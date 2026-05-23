В Рязани завершено расследование гибели девушки из-за схода снега с крыши

В Рязани завершено расследование уголовного дела по факту гибели 27-летней девушки, на которую 4 марта 2026 года с крыши дома №21/24 по Первомайскому проспекту сошла снежная масса и наледь. Пострадавшая скончалась в медицинском учреждении от полученных травм.

Следствие установило, что генеральный директор управляющей компании не обеспечил надлежащее техническое обслуживание дома, в частности — не организовал своевременную очистку кровли. В результате были оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности, что повлекло смерть человека по неосторожности.

Фигурант дела задержан, собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу .