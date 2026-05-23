«Рязаньэнерго» мобилизует бригады из-за угрозы шквалистого ветра и града

23 мая в Рязанской области прогнозируются сложные погодные условия. По данным синоптиков, ожидаются ливневые дожди, грозы, порывы ветра до 17 м/с, а местами — до 23 м/с. В отдельных районах возможен град. В связи с этим филиал «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» ввёл режим повышенной готовности.

К оперативному реагированию на возможные аварии и сбои в электроснабжении готовы 75 бригад — это 242 энергетика и 128 единиц спецтехники. Особое внимание уделяется бесперебойной работе социально значимых и инфраструктурных объектов. Для их электроснабжения подготовлены 45 резервных источников суммарной мощностью около 1,46 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, налажен постоянный обмен информацией с МЧС, органами власти и местного самоуправления. Ведётся непрерывный мониторинг метеообстановки.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов можно: