Раскрыта первая просьба выжившей студентки после удара по колледжу в Старобельске

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлён момент спасения студентки из-под завалов обрушившегося здания колледжа в Старобельске после удара украинского беспилотника.

На кадрах видно, как спасатели извлекают пострадавшую девушку, и первое, о чём она просит, — спасти её подругу, которая всё ещё находится под обломками, пишет aif.ru. «Вот тут ещё девушка, пожалуйста, достаньте её», — умоляет студентка, несмотря на собственные травмы.

На других видеозаписях показано, как спасатели продолжают разбирать завалы в надежде найти выживших.

По последним данным, в результате удара по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа погибли 10 человек, 38 пострадали, ещё 11 студентов числятся пропавшими без вести. Спасательные работы на месте трагедии продолжаются.

