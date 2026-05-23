Последствия удара ВСУ по Старобельску
Новости России

Раскрыта первая просьба выжившей студентки после удара по колледжу в Старобельске

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлён момент спасения студентки из-под завалов обрушившегося здания колледжа в Старобельске после удара украинского беспилотника.

На кадрах видно, как спасатели извлекают пострадавшую девушку, и первое, о чём она просит, — спасти её подругу, которая всё ещё находится под обломками, пишет aif.ru. «Вот тут ещё девушка, пожалуйста, достаньте её», — умоляет студентка, несмотря на собственные травмы.

На других видеозаписях показано, как спасатели продолжают разбирать завалы в надежде найти выживших.

По последним данным, в результате удара по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа погибли 10 человек, 38 пострадали, ещё 11 студентов числятся пропавшими без вести. Спасательные работы на месте трагедии продолжаются.

Материалы по теме: 

Студентка колледжа в Старобельске сгорела при попытке убежать от ударов ВСУ

Мать студентки из Старобельска раскрыла, что ей сказала дочь в момент атаки

Предыдущая статья
Мясников назвал красные флаги при головной боли
Следующая статья
Зампред правительства Рязанской области Рустам Халиков покинул свой пост

Популярные материалы

Новости России

Мать студентки из Старобельска раскрыла, что ей сказала дочь в момент атаки

Студентка Анастасия Василенко, которая учится в атакованном ВСУ колледже...
Акценты

Доцент Трушицына рассказала, когда численность комаров в Рязани пойдёт на спад

Комары с каждым днем все больше и чаще одолевают рязанцев по всей области. Дискомфорт испытывают не только жители сел и деревень, которые живут близко к полям и лесам, но и жители областного центра.
Новости России

В Екатеринбурге мужчина умер сразу после стрижки в парикмахерской

Житель Екатеринбурга умер во время посещения парикмахерской, ему было...
Происшествия

Три дома горели в Рязанской области 20 мая

За минувшие сутки в Рязанской области произошло три пожара в жилых домах. Об этом говорится в сводке регионального ГУ МЧС России. 
Новости России

Пропавшую тульскую девочку нашли благодаря счастливому случаю

Трехлетняя девочка, которая пропала в среду в поселке Дубна...

Темы

Власть и политика

Зампред правительства Рязанской области Рустам Халиков покинул свой пост

Рустам Халиков, курировавший в правительстве Рязанской области сферу жилищно-коммунального хозяйства, министерство ТЭК и ЖКХ, а также государственную жилищную инспекцию, покинул должность заместителя председателя регионального правительства.
Происшествия

В Рязани произошло массовое отключение электроэнергии

Сегодня, 23 мая, в 10:38 в Рязани произошло отключение электроэнергии в ряде районов города.
Новости России

В Новороссийске после атаки БПЛА повреждены жилые дома и нефтебаза, пострадали два человека

В ночь с 22 на 23 мая 2026 года город Новороссийск подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов со стороны Вооружённых сил Украины. По данным оперативного штаба Краснодарского края, в результате происшествия пострадали два человека.
Общество

«Рязаньэнерго» мобилизует бригады из-за угрозы шквалистого ветра и града

23 мая в Рязанской области прогнозируются сложные погодные условия. По данным синоптиков, ожидаются ливневые дожди, грозы, порывы ветра до 17 м/с, а местами — до 23 м/с. В отдельных районах возможен град.
Происшествия

В центре Рязани автомобиль протаранил здание Центра детского творчества

В ночь на 23 мая в центре Рязани, на улице Право-Лыбедской, произошло ДТП с участием легкового автомобиля.
Происшествия

Подростка из Рязани подозревают в теракте за поджог полицейских автомобилей в Новосибирской области

22 мая 2026 года в рабочем поселке Краснообск под Новосибирском несовершеннолетний житель Рязанской области совершил поджог двух служебных автомобилей полиции.
Общество

В Рязани завершается строительство дома в ЖК «Метропарк»

На данный момент выполнены работы по монтажу наружных стен, перегородок и установке окон. Сейчас специалисты занимаются: внутренней отделкой, прокладкой инженерных сетей, благоустройством придомовой территории.
Происшествия

В Рязани завершено расследование гибели девушки из-за схода снега с крыши

В Рязани завершено расследование уголовного дела по факту гибели 27-летней девушки, на которую 4 марта 2026 года с крыши дома №21/24 по Первомайскому проспекту сошла снежная масса и наледь.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье