Новости России

Студентка колледжа в Старобельске сгорела при попытке убежать от ударов ВСУ

Никита Рязанцев
Одна из студенток колледжа в Старобельске в ЛНР сгорела заживо, когда пыталась спастись от очередного удара украинского беспилотника, рассказал ТАСС местный житель.

«Выбегала девчонка одна, до середины асфальта добежала, прилет был, она сгорела от волны взрывной», — заявил собеседник агентства.

По его словам, атаки начались примерно в 23:00 в четверг, противник нанес основные удары в районе 01:00 в пятницу.

Украинские беспилотники ночью ударили по общежитию, в котором находились 86 студентов от 14 до 18 лет. Это привело к обрушению строения, под завалами могут быть несколько человек.

По последним данным, из-за атаки погибли шесть человек, более 30 получили ранения, 15 числятся пропавшими без вести. Возбуждено дело о теракте.

