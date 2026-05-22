Культура и события

Фестиваль ГТО, Therr Maitz и Сергей Лазарев: главные события выходных в Рязани

Дарья Петухова
Главные события этих выходных пройдут на Лыбедском бульваре, где состоится масштабный фестиваль ГТО с соревнованиями, мастер-классами и концертной программой. Завершением вечера станет выступление группы Therr Maitz под руководством Антона Беляева на главной сцене у цирка.

Кроме того, в ДС «Олимпийский» пройдет концерт Сергея Лазарева с новой шоу-программой. Также рязанцев ждут спектакли, гастроли хабаровского театра и концерты. Все подробности – в нашей новой афише.

23 мая, суббота

Лыбедский бульвар

Фестиваль ГТО (0+) – с 10:00 до 21:00. В программе – тестирование и гонки ГТО, соревнования по уличным танцам, зарядка с чемпионом мира, а также мастер-классы и спортивные активности. На сценах фестиваля – выступления музыкальных и танцевальных коллективов, шоу-программа и награждение победителей. Завершением вечера станет выступление хедлайнера фестиваля – группы Therr Maitz под руководством Антона Беляева.

ДС Олимпийский

Концерт Сергея Лазарева (16+)– 19:00. Артист подготовил для фанатов новое и запоминающееся шоу.

Театр драмы

Гастроли Хабаровского краевого театра драмы

Спектакль «По щучьему велению» (0+) – 12:00. Яркая музыкальная сказка о Емеле, который поймал волшебную щуку и оказался в центре удивительных событий.

Спектакль «Пиковая дама» (12+) – 18:00. История по повести Пушкина о Германне, который одержим идеей узнать секрет трех выигрышных карт. Желание разбогатеть втягивает его в опасную игру, где на кону оказывается будущая судьба.

24 мая, воскресенье

Рязанская филармония

Концерт сводного хора Рязанской области (6+) – 16:00, вход свободный. На площади перед филармонией прозвучит традиционная программа, посвященная Дню славянской письменности и культуры и памяти святых Кирилла и Мефодия.В концерте участвуют ведущие творческие коллективы Рязанской филармонии и хоровые коллективы региона. В программе – произведения отечественных композиторов и русская поэзия.

МКЦ

Оркестр CAGMO. «Симфония MTV при свечах» (6+) – 18:00. В концерте прозвучат симфонические версии хитов Eminem, Madonna, The Black Eyed Peas, Gorillaz, Red Hot Chili Peppers, Depeche Mode и других мировых исполнителей.

ДК Приокский

Концерт «Как не любить мне эту землю!?» (6+) – 12:00, вход свободный. Ансамбль русской песни «Россияночка» представит программу из народных песен разных регионов России.

Театр драмы

Гастроли Хабаровского краевого театра драмы.

Спектакль «По щучьему велению» (0+) – 12:00. Яркая музыкальная сказка о Емеле, который поймал волшебную щуку и оказался в центре удивительных приключений.

Спектакль «Собачье сердце» (16+) – 18:00. Постановка по повести Булгакова о профессоре Преображенском и его эксперименте по превращению пса Шарика в человека. История подана как размышление о человеческой природе и границах науки.

