В Рязани пройдёт сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье. Девичник» с призовым фондом 500000 рублей

Алексей Самохин
ГК «Зеленый сад – наш дом» пригласил всех на летний сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье. Девичник». Мероприятие состоится 21 июня 2026 года на Борковском затоне. Участие бесплатное, а призовой фонд составит 500 000 рублей! Соревнования пройдут в разных возрастных и профессиональных категориях.

В этом году фестиваль представит новый формат: центральное событие – женский сап-заплыв. Гостей ждёт атмосфера отдыха, красоты и по-настоящему летнее настроение.

В программе:

– сап-заплывы в разных категориях;

– турнир по сап-поло;

– плетение венков и чайные церемонии;

– конкурс детских костюмов;

– выступление кавер-группы;

– детская зона и мастер-классы.

Дистанции конкурсного заплыва:

– Марафон – 3 км;

– Марафон Лайт – 1,5 км;

– Командная гонка – 3 км;

– Детский заплыв – 400 м (от 7 до 17 лет).

Переходите по ссылке и регистрируйтесь: https://reg.o-time.ru/race/26456

Также организаторы открывают бесплатные тренировки для тех, кто хочет уверенно выйти на воду, почувствовать сап или просто провести время в интересной компании. Расписание занятий будет публиковаться в группе https://vk.com/lukomore62, записаться можно у главного судьи заплыва Анны Зуевой.

Для участия в заплывах приглашаются милые дамы, их мамы, бабушки и, конечно, подруги. А участвовать в других активностях фестиваля могут все желающие.

Возрастное ограничение: 0+.

