Активность самолетов санитарной авиации НАТО в польском Жешуве может быть связана с эвакуацией раненых и погибших с территории Украины. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

По его словам, после ударов по военным объектам на Украине в Польшу регулярно прибывают специализированные медицинские борта. Речь идет о вывозе раненых военнослужащих, иностранных наемников и высокопоставленных офицеров.

Как отметил Липовой, в последние дни в аэропорту польского города Жешув зафиксировали сразу несколько самолетов санавиации. Среди них — немецкий медицинский Learjet 35A службы DRF Luftrettung, польский Learjet 75 и Boeing 737-783, который используется как летающий госпиталь авиакомпании SAS.

«После каждого удачно нанесенного удара по объектам военного назначения на Украине, в том числе по учебным центрам, в Польшу прилетает санавиация, чтобы эвакуировать раненых. В учебных центрах находится большое количество наемников и высокопоставленных офицеров, генералов и так далее. Вывозят как раненых, так и «двухсотых»», — заявил генерал.

Он добавил, что подобные рейсы подтверждают результативность ударов российских военных по объектам ВСУ.

В последние дни сообщалось о поражении целей в Харьковской области, а также в районе Кривого Рога. Кроме того, под удар попал центр подготовки специалистов беспилотников.