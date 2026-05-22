Новости России

«Mash на спорте»: сборные Грузии и Израиля не приняли Софью Муравьёву

Алексей Самохин
Российская фигуристка Софья Муравьёва не сможет перейти в сборные Грузии и Израиля. Как пишет «Mash на спорте», представители обеих национальных команд отказались приглашать спортсменку.

По данным источника, главной причиной стали результаты Муравьёвой в последние сезоны. В частности, на чемпионате России фигуристка заняла лишь пятое место. Кроме того, в иностранных федерациях посчитали слишком высокими расходы на содержание спортсменки.

Как утверждает канал, следующая возможность подать заявку на смену спортивного гражданства появится только в декабре 2026 года. До этого времени фигуристке предстоит искать другие варианты продолжения карьеры.

Мать спортсменки Ольга Муравьёва отказалась комментировать ситуацию.

12 мая Софья Муравьёва попросила исключить её из состава сборной России. Позже в сети появились слухи о возможном переходе фигуристки во Францию, однако эта информация не подтвердилась —  поводом для предположения стали фотографии спортсменки из отпуска в Париже.

Вчера стало известно, что сын Евгения Плющенко Александр сменил спортивное гражданство и отныне будет выступать за Азербайджан.

