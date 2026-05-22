«Р-Энергия» запустила чат в «Максе» для передачи показаний и консультаций

Компания «Р-Энергия» запустила официальный чат в мессенджере «Макс». Теперь клиенты могут решить часть вопросов по энергоснабжению прямо со смартфона — без звонков и визита в офис.

В чате можно получить консультацию специалистов, передать показания электросчётчика, проверить начисления и узнать об электронных сервисах компании.

Как пояснили в компании, сервис работает в удобном формате переписки и помогает быстрее получать ответы по бытовым вопросам.

Подключиться к чату можно по ссылке: MAX-чат «Р-Энергии»