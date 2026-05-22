Пляж в Рязани. Фото: администрация города
Общество

1 июня в Рязани официально откроется купальный сезон

Алексей Самохин
С 1 июня в Рязани начнут работать 5 городских пляжей: 3 – на Борковских карьерах, пляж на Ореховом озере и на реке Старица в районе Лысой горы в Солотче. Об официальном открытии купального сезона сообщила пресс-служба городской администрации. 

На всех пляжах водолазы обследуют зоны купания, взяты пробы воды. В настоящий момент устанавливают урны, кабины для переодевания, тенты от солнца. Выполнены работы по уборке иловых отложений оставшихся после разлива на всей территории пляжа на Ореховом озере.

Все городские пляжи будут укомплектованы штатом из спасателей, медработников, уборщиков, будут организованы спасательные посты и медицинские пункты.

27 мая состоится комиссионное обследование и проверка готовности пляжей.

