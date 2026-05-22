Происшествия

Двое рязанских подростков зарезали мужчину, оскорбившего мать одного из них

Алексей Самохин
Скопинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних, обвиняемых в совершении убийства мужчины по предварительному сговору (п. «ж» ч.2 ст. 105, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

23 ноября 2025 года в квартире одного из жилых домов г. Ряжска было обнаружено тело 56-ленего мужчины с травмами головы туловища.

Следствием установлено, что 22 ноября 2025 года фигуранты находились дома у потерпевшего, где между ними произошел конфликт на фоне оскорблений последним матери одного из обвиняемых. Далее молодые люди, вступив в предварительный преступный сговор, решили совместно убить мужчину и начали его избивать. Один из нападавших, используя принесённый с собой туристический складной нож, нанес потерпевшему не менее 21 удара в область груди, живота, поясницы, затем второй злоумышленник клинком этого же ножа продолжил наносить удары в область живота.

Благодаря грамотно-спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям было установлено, что к убийству причастны двое несовершеннолетних местных жителей возрастом 15 и 17 лет, которые были незамедлительно задержаны и заключены под стражу.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

