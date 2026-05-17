Мошенники крадут доступ к Госуслугам через графики отключения горячей воды 

Каждую весну и лето коммунальные службы рассылают уведомления о плановых отключениях горячей воды. Мошенники это давно знают. И давно этим пользуются.

Зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин рассказал ТАСС о новой схеме обмана. Приходит сообщение якобы от управляющей компании или городского ЖКХ. В нём просят перейти по ссылке и проверить график отключений по адресу. Ссылка ведёт на поддельный сайт, почти неотличимый от официального. Там предлагают ввести персональные данные и логин с паролем от Госуслуг. После этого доступ к аккаунту уходит к злоумышленникам.

Фишинговые страницы становятся всё качественнее. Аферисты копируют дизайн реальных порталов, подбирают похожие адреса сайтов. В некоторых случаях размещают поддельные формы входа через Госуслуги. Иногда жертве предлагают скачать «документ с графиком» или «новое приложение ЖКХ». Внутри такого файла скрывается вредоносная программа.

Схема работает потому, что ситуация бытовая и привычная. Люди не ждут подвоха там, где речь идёт об обычном коммунальном объявлении.

Шейкин назвал главным инструментом защиты цифровую гигиену. Не переходите по ссылкам из подобных сообщений, даже если они выглядят убедительно. Сайт управляющей компании или городского портала нужно открывать самостоятельно через браузер, а не по ссылке из СМС или мессенджера.

Есть и универсальный маркер мошенничества. Ни один сервис проверки графика отключения воды не запрашивает данные банковской карты, коды из СМС или пароль от Госуслуг. Как только в «коммунальном уведомлении» появляется такая просьба, перед вами мошенническая схема. Без вариантов.