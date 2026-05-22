Фото: https://m.vk.com/politech62
Общество

В Рязанском Политехе отметили юбилей дочери героя‑танкиста Людмилы Серебряковой

Олеся Чугунова
Рязанский Политех стал местом проведения юбилейного вечера Людмилы Андреевны Серебряковой. Она является дочерью Героя Советского Союза младшего лейтенанта госбезопасности Александра Михайловича Серебрякова, командира танковой роты имени Дзержинского.

Модератором встречи выступил руководитель духовно-просветительского центра вуза, член Союза писателей России Владимир Иванович Крылов. С приветственным словом к гостям обратился директор филиала, профессор, доктор политических наук Валерий Сергеевич Емец. Он вручил юбиляру награду от губернатора Рязанской области.

Людмила Андреевна поделилась воспоминаниями о детстве, учебе, литературном творчестве и ряжских корнях своей семьи. С докладами выступили представители музеев, общественных организаций, УФСБ и Союза танкистов России. Среди них — заведующая культурно-образовательным отделом Музея молодежного движения Елена Васильевна Графшина, общественный деятель Надежда Александровна Назина, председатель Рязанского отделения Союза танкистов России Владимир Егорович Гайтанов, подполковник Андрей Михайлович Соколов (УФСБ России по Рязанской области), который вручил юбилейную медаль «Герои‑земляки. А.М. Серебряков», а также глава Ряжского муниципального округа Андрей Викторович Насонов, вручивший знак «Благодарность от земли Ряжской». Кроме того, на вечере выступили главный библиограф РОУНБ имени Горького Алла Дмитриевна Сурина, заведующая отделом краеведения РОУНБ имени Горького Розиля Динаровна Кудякова, председатель правления Рязанского Беляковского общества Наталья Николаевна Минаева, член Общественной палаты РФ, доктор филологических наук, член Союза писателей России Ольга Ефимовна Воронова и председатель регионального фонда «Служу Отечеству» Александр Арестович Мирзоян.

Кульминацией вечера стало выступление Людмилы Андреевны Серебряковой, которое она назвала «Москва — Ряжск — Рязань — Святая гора Синай: мои следы на земле».

