Троих мигрантов после колонии депортировали из Рязанской области

Алексей Самохин
Сотрудники УМВД по Рязанской области депортировали из России троих иностранных граждан, ранее осужденных за преступления на территории страны.

Как сообщили в полиции, все мужчины — уроженцы одной из стран Закавказья. Ранее суд признал их виновными по разным уголовным статьям. Один из мигрантов получил наказание за применение насилия в отношении представителя власти, второй — за незаконное хранение наркотиков в крупном размере, третий — за кражу.

После отбытия наказания для каждого иностранца приняли решение о нежелательности пребывания в России. До оформления документов и покупки авиабилетов мужчины находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД в Рязани.

Полицейские сопроводили депортированных в аэропорт Домодедово. Оттуда они за собственный счет вылетели в страну гражданской принадлежности.

