НТВ продолжает работу над новыми сезонами детектива «Чёрный пёс» с Владимиром Епифанцевым 

Телеканал НТВ продолжает работу над новыми сезонами остросюжетного детектива «Чёрный пёс» с Владимиром Епифанцевым. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

На этот раз Андрей Рубцов вступает в схватку с таинственном киберпреступником Пересмешником: ему предстоит не только разоблачить криминального гения и его сеть колл-центров, но и спасти бывшую жену из плена.

Бывшая жена Андрея Рубцова Марина (Виктория Маслова) влюбляется в успешного коуча Храмова (Павел Крайнов), но вскоре начинает подозревать, что он опасный киберпреступник Пересмешник, который использует её. Она пытается самостоятельно разоблачить афериста, но в итоге обращается за помощью к сотруднице СИБ Вите Берген (Вера Шпак). Та обещает помочь, если её информация позволит схватить и разоблачить Храмова. Вита организует операцию по защите Марины, однако дело срывается и девушку похищают. Рубцову предстоит не только спасти бывшую возлюбленную, но и разобраться, какую же цель преследует Пересмешник и как его поймать.

Владимир Янковский, режиссёр-постановщик: «Думаю, сериал интересен прежде всего своей брутальностью, псевдодокументальностью в плане экшена и захватывающими боевыми сценами. В новом сезоне зрителей ждёт большой сюрприз: герой Владимира Епифанцева станет более драматичен и даже окажется на волоске от смерти… Экшен-сцены тоже будут особенными, потому что Рубцов будет участвовать в них через преодоление и боль. Ему тяжело драться, но, несмотря на это, он всё равно готов вступать в схватку. Интересно, что ни в одной подобной сцене не был задействован дублёр – это принципиальная позиция Епифанцева».