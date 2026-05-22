В Рязани начали эвакуировать нарушающие правила самокаты

В Рязани идет работа по выявлению СИМ, которые размещены с нарушением требований благоустройства. Особое внимание специалисты управления АТИ администрации Рязани уделяют исторической части города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Нарушения в размещении средств индивидуальной мобильности были выявлены на Первомайском проспекте, проезде Завражнова, улице Дзержинского.

По всем арендным самокатам и велосипедам, размещенным с нарушениями, составляются акты, осуществляется фотофиксация. Затем СИМ перемещаются на спецплощадку МКУ «Техобеспечение». Стоянка находится около домов №№12 и 13 на улице Бирюзова.

Самокаты и велосипеды, помещенные в место временного хранения, возвращаются владельцу на основании его заявления и после возмещения расходов на перемещение и хранение объекта аренды.

Напомним, с целью обеспечения безопасности дорожного движения и снижения числа дорожно-транспортных происшествий с участием СИМ в Рязани запрещена эксплуатация электросамокатов и электровелосипедов в историческом центре, а также в некоторых парках и скверах.