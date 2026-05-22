Фото: vk.com/teplosetirzn
Общество

В центре Рязани без горячей воды остались около 40 домов

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

На улице Грибоедова в Рязани произошла коммунальная авария. Как сообщили в МУП «РМПТС», 21 мая возле дома №3 горячая вода вышла на поверхность прямо на проезжей части.

На место оперативно выехали специалисты предприятия. Во время обследования выяснилось, что причиной аварии стал вышедший из строя сильфонный компенсатор.

Из-за повреждения коммунальщикам пришлось отключить участок теплосети и временно приостановить подачу горячей воды в ближайшие дома и социальные объекты. Под отключение попали около 40 жилых домов.

Без горячей воды остались жители улиц Вознесенской, Грибоедова, Есенина, Затинной, Подгорной, Свободы, Скоморошинской, Фурманова и Фирсова. Ограничения также затронули школу №8 и городскую клиническую больницу №4 с гастроэнтерологическим центром.

В РМПТС сообщили, что дежурная бригада уже завершила откачку воды из поврежденного участка трубопровода. Сейчас рабочие меняют неисправный компенсатор.

Сроки восстановления горячего водоснабжения в компании пообещали сообщить позже.

Предыдущая статья
В Рязани пройдёт сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье. Девичник» с призовым фондом 500000 рублей
Следующая статья
Фестиваль ГТО, Therr Maitz и Сергей Лазарев: главные события выходных в Рязани

Популярные материалы

Медицина

SHOT: «Болезнь поцелуев» атакует зумеров

В России фиксируют до 80 случаев мононуклеоза на 100 тысяч человек, и теперь болезнь всё чаще выбирает жертв среди школьников и студентов. Поцелуй, общая кружка или чужая зубная щётка — достаточно секунды контакта.
Акценты

Доцент Трушицына рассказала, когда численность комаров в Рязани пойдёт на спад

Комары с каждым днем все больше и чаще одолевают рязанцев по всей области. Дискомфорт испытывают не только жители сел и деревень, которые живут близко к полям и лесам, но и жители областного центра.
Интересное

Праздник, который трудно понять: в чём настоящий смысл Вознесения Господня

В четверг 21 мая 2026 года православная Церковь отмечает Вознесение Господне — один из двенадцати главных праздников церковного года. Ровно через сорок дней после Пасхи верующие вспоминают событие, завершившее земной путь воскресшего Христа.
Происшествия

Три дома горели в Рязанской области 20 мая

За минувшие сутки в Рязанской области произошло три пожара в жилых домах. Об этом говорится в сводке регионального ГУ МЧС России. 
Новости России

Другая семья Усольцева озвучила свою версию трагедии

Проживающие в США родственники Сергея Усольцева, пропавшего вместе с...

Темы

Культура и события

В Рязани пройдёт сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье. Девичник» с призовым фондом 500000 рублей

В этом году фестиваль представит новый формат: центральное событие – женский сап-заплыв. Гостей ждёт атмосфера отдыха, красоты и по-настоящему летнее настроение.
Новости Касимова

В Касимовском округе завершили второй этап строительства молочной фермы

Новый комплекс рассчитан на производство высококачественного молока. Все здания и объекты разместили с учетом технологической цепочки, чтобы упростить работу сотрудников и повысить эффективность предприятия.
Транспорт и дороги

В Рязани начали эвакуировать нарушающие правила самокаты

По всем арендным самокатам и велосипедам, размещенным с нарушениями, составляются акты, осуществляется фотофиксация. Затем СИМ перемещаются на спецплощадку МКУ «Техобеспечение». Стоянка находится около домов №№12 и 13 на улице Бирюзова.
Новости кино и ТВ

НТВ продолжает работу над новыми сезонами детектива «Чёрный пёс» с Владимиром Епифанцевым 

На этот раз Андрей Рубцов вступает в схватку с таинственном киберпреступником Пересмешником: ему предстоит не только разоблачить криминального гения и его сеть колл-центров, но и спасти бывшую жену из плена.
Экономика и бизнес

Сбер проведёт Бухгалтерский слёт для рязанцев

В программе слёта: выступления ведущих экспертов отрасли, практикум в мини-группах, разбор реальных кейсов из практики и живой обмен опытом с коллегами.
Власть и политика

В Избирательной комиссии Рязанской области обсудили подготовку к выборам 2026 года

Избирательная комиссия Рязанской области провела семинар-совещание с представителями региональных отделений политических партий и СМИ. 
Политика

Генерал Липовой объяснил активность санавиации НАТО на Украине

Как отметил Липовой, в последние дни в аэропорту польского города Жешув зафиксировали сразу несколько самолетов санавиации. Среди них — немецкий медицинский Learjet 35A службы DRF Luftrettung, польский Learjet 75 и Boeing 737-783, который используется как летающий госпиталь авиакомпании SAS.
Происшествия

Троих мигрантов после колонии депортировали из Рязанской области

Как сообщили в полиции, все мужчины — уроженцы одной из стран Закавказья. Ранее суд признал их виновными по разным уголовным статьям.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье