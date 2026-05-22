В центре Рязани без горячей воды остались около 40 домов

На улице Грибоедова в Рязани произошла коммунальная авария. Как сообщили в МУП «РМПТС», 21 мая возле дома №3 горячая вода вышла на поверхность прямо на проезжей части.

На место оперативно выехали специалисты предприятия. Во время обследования выяснилось, что причиной аварии стал вышедший из строя сильфонный компенсатор.

Из-за повреждения коммунальщикам пришлось отключить участок теплосети и временно приостановить подачу горячей воды в ближайшие дома и социальные объекты. Под отключение попали около 40 жилых домов.

Без горячей воды остались жители улиц Вознесенской, Грибоедова, Есенина, Затинной, Подгорной, Свободы, Скоморошинской, Фурманова и Фирсова. Ограничения также затронули школу №8 и городскую клиническую больницу №4 с гастроэнтерологическим центром.

В РМПТС сообщили, что дежурная бригада уже завершила откачку воды из поврежденного участка трубопровода. Сейчас рабочие меняют неисправный компенсатор.

Сроки восстановления горячего водоснабжения в компании пообещали сообщить позже.