Рок-спектакль о Василии Тёркине покажет Рязанский театр драмы

В Рязанском театре драмы прошёл предпремьерный показ спектакля «Война и рок». В основу постановки легла знаменитая поэма Александра Твардовского «Василий Тёркин» – произведение о герое, чей образ по праву считается воплощением боевого духа, стойкости и отваги советского солдата. Отрывки из произведения звучат на сцене в сопровождении значимых произведений русского рока.

На первый взгляд сочетание военной поэзии и рок-композиций кажется неожиданным решением. Как отметил главный режиссёр театра Арсений Кудря, именно ритмика произведения Твардовского подсказала создателям спектакля такое художественное решение.

«Когда читаешь Твардовского, ощущаешь ритм солдатской жизни, марша. Очень многое связано именно с ритмикой стиха – его маршевостью, жёсткостью и ударностью, которые свойственны и русскому року. Сначала были сомнения: как соединить слова Твардовского с рок-музыкой другого поколения. Но сейчас это воспринимается как единое художественное целое. Хотелось создать мостик между эпохами и подчеркнуть слог автора, удивительно созвучный этой музыке», – рассказал Арсений Кудря.

Зрителям представят необычную трактовку военной баллады на современный лад. В этот раз создатели спектакля сделали акцент не на масштабных декорациях и сложных костюмах, а на актёрской игре и эмоциональной подаче. Всё внимание сосредоточено на артистах и их сценическом проживании материала.

Роль Василия Тёркина в спектакле исполняет артист Игорь Гордеев. По его словам, его герой получился живым, узнаваемым и по-человечески близким.

«Самое главное, что он живой, он весёлый, он с юмором и с нотками такого лёгкого лукавства. Просто если истории не прибавишь, то истории не расскажешь. Поэтому где-то можно чуть-чуть пошутить, где-то немного приукрасить, в хорошем смысле, чтобы получилась интересная история. Так же я стараюсь и со зрителями играть, где-то шутить. Чтобы Тёркин был ярким», – сказал Игорь Гордеев.

При этом каждый артист труппы, задействованный в спектакле, получил собственный сольный эпизод, в котором прозвучат строки из знаменитой поэмы, органично переплетённые с музыкальными композициями. Приоткрывая завесу тайны, можно сказать, что зрители услышат произведения культовых российских рок-групп, среди которых «Наутилус Помпилиус», «Кино», «Чайф» и другие.

Как именно окажутся связаны военная поэма и рок-композиции, зрители узнают в дни премьерных показов – 7 и 8 мая.

Возрастное ограничение 12+