Культура и события

Рок-спектакль о Василии Тёркине покажет Рязанский театр драмы

Дарья Петухова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязанском театре драмы прошёл предпремьерный показ спектакля «Война и рок». В основу постановки легла знаменитая поэма Александра Твардовского «Василий Тёркин» – произведение о герое, чей образ по праву считается воплощением боевого духа, стойкости и отваги советского солдата. Отрывки из произведения звучат на сцене в сопровождении значимых произведений русского рока.

На первый взгляд сочетание военной поэзии и рок-композиций кажется неожиданным решением. Как отметил главный режиссёр театра Арсений Кудря, именно ритмика произведения Твардовского подсказала создателям спектакля такое художественное решение.

«Когда читаешь Твардовского, ощущаешь ритм солдатской жизни, марша. Очень многое связано именно с ритмикой стиха – его маршевостью, жёсткостью и ударностью, которые свойственны и русскому року. Сначала были сомнения: как соединить слова Твардовского с рок-музыкой другого поколения. Но сейчас это воспринимается как единое художественное целое. Хотелось создать мостик между эпохами и подчеркнуть слог автора, удивительно созвучный этой музыке», – рассказал Арсений Кудря.

Продолжение после рекламы

Зрителям представят необычную трактовку военной баллады на современный лад. В этот раз создатели спектакля сделали акцент не на масштабных декорациях и сложных костюмах, а на актёрской игре и эмоциональной подаче. Всё внимание сосредоточено на артистах и их сценическом проживании материала.

Роль Василия Тёркина в спектакле исполняет артист Игорь Гордеев. По его словам, его герой получился живым, узнаваемым и по-человечески близким.

«Самое главное, что он живой, он весёлый, он с юмором и с нотками такого лёгкого лукавства. Просто если истории не прибавишь, то истории не расскажешь. Поэтому где-то можно чуть-чуть пошутить, где-то немного приукрасить, в хорошем смысле, чтобы получилась интересная история. Так же я стараюсь и со зрителями играть, где-то шутить. Чтобы Тёркин был ярким», – сказал Игорь Гордеев.

При этом каждый артист труппы, задействованный в спектакле, получил собственный сольный эпизод, в котором прозвучат строки из знаменитой поэмы, органично переплетённые с музыкальными композициями. Приоткрывая завесу тайны, можно сказать, что зрители услышат произведения культовых российских рок-групп, среди которых «Наутилус Помпилиус», «Кино», «Чайф» и другие.

Как именно окажутся связаны военная поэма и рок-композиции, зрители узнают в дни премьерных показов – 7 и 8 мая.

Возрастное ограничение 12+

Фото: Пресс-служба Рязанского театра драмы. Автор — Евгения Сосулина

Популярные материалы

Новости России

В Москве во время фотосессии погибла известная мотофотограф Ксения Добромилова

Известный в мотосообществе фотограф, актриса и блогер Ксения Добромилова погибла в ДТП во время фотосессии на улице Большой Дорогомиловской в Москве.
Новости России

Военкор Коц объяснил, что произошло в Чебоксарах

В ночь на 5 мая Чувашия снова оказалась под ударом. На этот раз противник применил классическую связку комбинированного удара - рой БПЛА + крылатая ракета. Беспилотники тут работают скорее не как ударное средство, а как расходник для перегрузки нашей ПВО
Общество

Магнитные бури в мае 2026: календарь опасных дней и как пережить удары

Май 2026 года готовит метеозависимым серьёзное испытание. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии и данным Института космических исследований РАН, середина месяца принесёт две мощные магнитные бури подряд.
Новости Касимова

В Елатьме произошёл крупный обвал грунта рядом с жилым домом, жители просят о помощи

В посёлке Елатьма разворачивается настоящая драма. По адресу: улица Янина, 15а, обрушается усадебный участок. Каждый день пропасть становится всё ближе к жилому дому.
Новости России

Сладков задал острый вопрос после ударов ВСУ по России

Реакция России на удары ВСУ по гражданским объектам должна...

Темы

Культура и события

Большая афиша ко Дню Победы в Рязани: что посмотреть и куда сходить с 4 по 10 мая

Уже с понедельника, 4 мая, в Рязани можно будет увидеть множество постановок, основанных на реальных историях людей и событиях тех тяжелых и трагических лет.
Культура и события

История легенды советской авиации: рязанцам покажут фильм о Лидии Литвяк

В преддверии 9 Мая в рязанских кинотеатрах состоится премьера фильма «Литвяк», основанного на реальных событиях и посвящённого легендарной лётчице-истребителю Лидии Литвяк.
Культура и события

Концерты, спектакли и мастер-классы: что посетить в Рязани 25–26 апреля

Мрачные и дождливые выходные можно провести с пользой, если знать, какие мероприятия идут в это время – наша афиша как всегда кстати.
Культура и события

В рязанских кинотеатрах покажут военную драму «Ангелы Ладоги» о подвиге на льду блокадного Ленинграда

Основанная на реальных событиях военная история легла в основу фильма «Ангелы Ладоги».
Культура и события

Гитарист-виртуоз Валерий Дидюля выступил в Рязани со своей группой

В концертной программе прозвучали как уже известные композиции, так и новые мелодии. В дискографии артиста регулярно появляются новые альбомы. Последний из них вышел в 2025 году под названием Seasons.
Культура и события

Фестиваль «Рязанское море», концерты и спектакли – куда сходить в Рязани 18–19 апреля

Не знаете, чем заняться в эти выходные? Наша еженедельная афиша как всегда кстати!
Культура и события

Джеки Чан снова на больших экранах: в кинотеатрах Рязани покажут «Операцию «Панда: Дикая миссия»»

Любимый зрителями гонконгский актёр Джеки Чан, несмотря на возраст, продолжает активно сниматься и ежегодно появляется в новых проектах, неизменно радуя публику.
Культура и события

Легендарная группа «Воровайки» даст концерт в Рязани

Группа «Воровайки» известна своими хитами как старшему, так и молодому поколению – их треки стали популярны в соцсетях и с каждым годом находят новых слушателей.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье