Фестиваль «Рязанское море», концерты и спектакли – куда сходить в Рязани 18–19 апреля

Дарья Петухова
Не знаете, чем заняться в эти выходные? Наша еженедельная афиша как всегда кстати!

В субботу в Рязани в связи с разливом Оки пройдёт открытие сезона сапбординга. Всё состоится в рамках фестиваля «Рязанское море», который в этом году проходит в Борковском затоне. В программе также диджей-сеты, выступления музыкальных групп и, конечно, церемония награждения.

Для любителей более спокойных мероприятий предлагаем посетить театральные спектакли, разнообразие которых в городе достаточно велико. Например, в Театре драмы пройдёт премьера спектакля «История кота-убийцы» – казалось бы, что может скрываться за таким названием? Это истории о коте Таффи и его взгляде на людей и их привычки. Тёплый и смешной рассказ о повседневных ситуациях, в которых легко узнать себя.

18 апреля, суббота

Фестиваль «Рязанское море» (18+)

В Рязани состоится открытие сезона сапбординга – фестиваль «Рязанское море», который в этом году пройдет на Борковском затоне. Для участников организован бесплатный трансфер от входной группы Лесопарка, автобусы будут курсировать утром и вечером каждые 30 минут. Программа включает квест-заплыв, массовый старт, диджей-сеты и выступление группы «Рок-контора». Участников ждут разминки, соревнования на воде и церемонии награждения.

МКЦ

Концерт «Поэзия сквозь века» (12+) – 15:00. Концерт, приуроченный ко Всемирному дню поэзии, пройдёт в формате литературно-музыкальной гостиной. В программе – стихи, песни, видеоматериалы и архивные записи с участием известных исполнителей. Зрители пройдут путь от Омара Хайяма и Шекспира до поэтов современности.

Рязанская филармония 

Концерт «Музыкальная акварель. Золушка» (0+) – 11:00. Юные слушатели познакомятся с музыкой Сергея Прокофьева и услышат сказку «Золушка», рассказанную при помощи оркестра. В программе – интересные факты о композиторе и его произведениях.

Концерт «РГСО, Р. Комачков» (6+) – 17:00. Рязанский губернаторский симфонический оркестр под управлением Сергея Оселкова выступит вместе с виолончелистом Рустамом Комачковым. В программе – Первый концерт для виолончели с оркестром Шостаковича и Третья симфония Брукнера.

Рязанский театр драмы

Спектакль «История кота-убийцы» (6+) – 12:00. Постановка по книге Энн Файн «Дневник кота-убийцы» – это ироничные и тёплые истории кота Таффи о людях и их привычках. Через его взгляд привычные семейные конфликты и недопонимания становятся поводом для юмора и размышлений о терпении и любви. Действие оформлено в духе 1960-х с музыкой The Beatles.

Спектакль «Ищите женщину» (16+) – 18:00. В парижской нотариальной конторе произошло загадочное преступление, где тело жертвы исчезло. Расследование ведёт секретарша Алиса, полагаясь на интуицию и обаяние. Ситуация осложняется из-за старых чувств к инспектору Грандену.

Театр кукол

Спектакль «Конёк-горбунок» (6+) – 12:00. Сказка Ершова о простом парне и волшебном Коньке-горбунке уже больше двух веков остаётся одной из самых любимых историй. В постановке классический сюжет раскрывается через тростевые куклы, ширму и яркий визуальный мир, где соединяются традиции и современный театр.

19 апреля, воскресенье

МКЦ

Шоу «Майнкрафт» (0+) – 12:00 и 14:00. Шоу переносит зрителей в мир популярной игры, где история разворачивается прямо на сцене. Вместе со Стивом, Марго и Джо юные участники проходят испытания, исследуют знакомые локации и помогают героям справиться с трудностями.

Рязанская филармония

Рязанский камерный оркестр. Легендарные хиты СССР (6+) – 18:00. Рязанский камерный оркестр представит программу из известных хитов советской и зарубежной музыки. В программе – композиции Давида Тухманова, ВИА «Земляне», «Синяя Птица», Анны Герман, Майкла Джексона, Nirvana, The Prodigy и других исполнителей.

ДК Приокский

Спектакль «Не всё коту масленица» (6+) – 15:00, вход свободный. Постановка по пьесе Александра Островского, в которой за лёгкой формой скрывается разговор о власти денег и человеческом достоинстве. Герои по-своему отвечают на вопрос, как сохранить себя в мире, где многое определяется достатком.

Рязанский театр драмы

Спектакль «История кота-убийцы» (6+) – 12:00. Постановка по книге Энн Файн «Дневник кота-убийцы» – это ироничные и тёплые истории кота Таффи о людях и их привычках. Через его взгляд привычные семейные конфликты и недопонимания становятся поводом для юмора и размышлений о терпении и любви. Действие оформлено в духе 1960-х с музыкой The Beatles.

Спектакль «Час тишины» (16+) – 18:00. Французская драма о Мишеле, чья размеренная жизнь рушится, когда привычный порядок сменяется хаосом. Спектакль о семье, недопонимании и поиске поддержки в современном мире.

Театр кукол 

Спектакль «Владимир Маяковский: “Послушайте!”» (12+) – 16:00 и 19:00
Постановка о поэзии Владимира Маяковского, где его стихи звучат через музыку, пластику и песню. В основе – эмоциональный мир поэта, в котором переплетаются любовь, тревога, боль и ирония.

ТЮЗ

Спектакль «Маша и медведи» (0+) – 12:00
История о девочке Маше, которая не любила помогать по дому и однажды заблудилась в лесу. Там она попадает в избушку к трём медведям. Медвежья семья берётся за её перевоспитание, и события складываются совсем не так, как ожидала Маша. Чем закончится эта встреча – расскажет сказка на сцене.

Спектакль «Ночь перед Рождеством» (12+) – 14:00. Постановка по повести Гоголя о кузнеце Вакуле, который ради любви решается на рискованную сделку с чёртом.

