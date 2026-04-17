320 вакансий представили инвесткомпании-партнеры Корпорации развития на ярмарке трудоустройства

Около двух тысяч старшеклассников, студентов и ищущих работу рязанцев смогли присмотреть перспективное место работы или сменить карьерный путь 17 апреля на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Участники проекта Корпорации развития «Кадры для инвесторов» представили 320 открытых вакансий.

Ярмарка прошла сразу на нескольких площадках. В библиотеке имени Горького соискателей встречали 7 инвесткомпаний-партнеров Корпорации развития: ООО «ЭРА», завод «СтальСтройТехнологии», завод высокопрочного крепежа «Бервел», НПП «Тепловодохран», НПП «Александр», ООО «Скопинфарм», «Русская Аграрная Группа». На площадке ярмарки в Скопине представила свои карьерные перспективы фармкомпания ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС».

Работодатели представили вакансии, провели установочные встречи с соискателями, рассказали о вариантах трудоустройства, стажировках и карьерных перспективах. Пришедшие на ярмарку соискатели также приняли участие в мастер-классах и профильных тренингах, могли пройти профориентационные тесты и получить консультации о востребованных профессиях и мерах поддержки.

– У нас на предприятии открыто 25 вакансий. Мы приглашаем на работу как специалистов рабочих профессий со средним специальным образованием, так и специалистов с высшим образованием. Предприятие сейчас активно расширяется, так как мы находимся на финальной стадии строительства нового завода, который располагается в индустриальном парке «Рязанский». С Корпорацией развития тесно взаимодействуем и по реализации нашего нового инвестпроекта, и по кадровым вопросам, – отметила специалист по работе с персоналом НПО «Тепловодохран» Ирина Подболотова.

Узнать об актуальных вакансиях в крупных инвесткомпаниях региона можно на инвестиционном портале Корпорации развития в разделе «Кадры для инвесторов».