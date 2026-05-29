В Рязани стартует показ документального фильма о Майкле Джексоне

В прокат выходит долгожданный документальный фильм о жизни Майкла Джексона. Картина расскажет его историю от раннего детства и первых шагов в музыке до мировой славы и последних лет жизни. Зрители узнают каким был путь короля поп-музыки и какое влияние он оказал на мировую культуру.



О других новинках кино читайте в нашей новой афише.

Майкл (18+)

– Биография. США

– Продолжительность: 2 часа 7 минут

– Создатели подготовили документальный фильм о жизни Майкла Джексона, короля поп-музыки.

Пропасть (16+)

– Триллер. Россия

– Продолжительность: 1 час 22 минуты

– Молодожёны Даша и Саша отправляются в свадебное путешествие, которое должно начаться с прыжка с парашютом у подножия Эльбруса. Пилотом оказывается бывший возлюбленный Даши, а полёт заканчивается крушением. После аварии герои оказываются в ловушке над горной пропастью среди лесных пожаров. Теперь же нужно не только выжить, но и разрешить проблемы прошлого.

Кощей. Тайна живой воды (6+)

– Комедия. Россия

– Продолжительность: 1 час 15 минут

– Кощей, который давно мечтает не о власти, а о простом семейном счастье, готовится к свадьбе с Варварой. Его планы рушит Моревна, новая правительница Тридевятого царства. Чтобы спасти невесту, Кощей собирает дружину и вместе с Елисеем и Колобком отправляется в путь, чтобы побороться за счастье.

Мечтать не вредно (16+)

– Комедия. Франция

– Продолжительность: 2 час 5 минут

– Двое неудачливых парней – продавец в магазине и уборщик в аэропорту – случайно находят общий интерес к баскетболу. Не имея ни опыта, ни связей, они решают попробовать себя в роли спортивных агентов и оказываются в мире больших денег и амбиций, где всего приходится добиваться с нуля.

Обитель зла: Мутация (18+)

– Ужасы. США

– Продолжительность: 1 час 36 минут

– Элли живет в семье богатых биотехнологических магнатов. Ее жизнь кажется идеальной, но однажды она узнает, что ее прошлое – часть научного эксперимента. Теперь она пытается переосмыслить свою судьбу и понять, какие еще тайны скрывает ее дом.

Проклятый рыцарь (18+)

– Мистика. Великобритания

– Продолжительность: 1 час 33 минуты

– На фоне Войны Алой и Белой розы Анна вместе со свекровью ждёт возвращения мужа. Однако его друг Джон приносит весть о его гибели на обратном пути. После этого в городе начинает появляться таинственный всадник, который нападает на каждого, кто пытается приблизиться к Анне.