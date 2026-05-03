Большая афиша ко Дню Победы в Рязани: что посмотреть и куда сходить с 4 по 10 мая

Помимо официальных мероприятий, которые пройдут на центральных улицах нашего города, представляем большую афишу творческих спектаклей и программ, посвященных одному из самых значимых событий в истории страны – Дню Победы. Уже с понедельника, 4 мая, в Рязани можно будет увидеть множество постановок, основанных на реальных историях людей и событиях тех тяжелых и трагических лет. Со сцены также прозвучат патриотические песни, знакомые и взрослым, и детям, как напоминание о том, что память о военных годах должна жить вечно.

4 мая, понедельник

МКЦ

Спектакль «Рязань, воспевшая Победу» (6+) – 19:00. Музыкально-театральная постановка посвящена вкладу рязанской земли в Великую Отечественную войну. В программе прозвучат легендарные произведения военных лет и музыка рязанских авторов. В проекте участвуют Рязанский губернаторский симфонический оркестр, ансамбль «Крылатая пехота» и солисты театра «М2М».

5 мая, вторник

Рязанская филармония

Концерт «Песни нашей Победы» (6+) – 19:00. Вечер выстроен как музыкальный рассказ о времени, которое объединяет поколения. В первой части прозвучат известные произведения военных лет – «Прощание славянки», «Синий платочек», «Эх, дороги», «Темная ночь» и другие композиции, ставшие символами эпохи. Программу продолжат современные песни, посвященные теме памяти и преемственности поколений.

6 мая, среда

Рязанская филармония

Концерт «Победа в каждом из нас» (6+) – 14:00 и 19:00. Музыкально-театральный проект Рязанского отделения Союза театральных деятелей о рязанцах, прошедших годы Великой Отечественной войны. В программе – песни Победы в исполнении артистов рязанских театров и Рязанского губернаторского симфонического оркестра. Проект основан на воспоминаниях женщины-фотокорреспондента и приурочен к 81-й годовщине Победы.

МКЦ

Музыкальный спектакль «Теркин» (12+) – 19:00. Ансамбль народной песни «Рязаночка» представит музыкальный спектакль по поэме Александра Твардовского «Василий Теркин». Это история о русском солдате, ставшем символом стойкости и фронтового характера.

7 мая, четверг

ДК Приокский

Танцевальная программа «Бал Победы» (6+) – 14:00, вход свободный. В программе – вальсы и танго военных лет, а также мелодии довоенного и послевоенного времени. Участники: представители старшего поколения города.

Театр драмы

Спектакль «Война и рок» (12+) – 13:00 и 19:00. Музыкальный спектакль по мотивам поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» соединяет военную литературу и современную рок-музыку. В центре сюжета – образ солдата Василия Теркина, символа стойкости и народного характера.

Музыкальный театр

Спектакль «Память, ставшая песней» (12+) – 19:00. В программе – песни военных и послевоенных лет, а также современные патриотические композиции. В исполнении артистов Рязанского музыкального театра прозвучат «Журавли», «Смуглянка», «Майский вальс», «Баллада о матери», «День Победы». Концерт пройдет в сопровождении оркестра с участием солистов, хора и балета.

ТЮЗ

Патриотический манифест «Ради веры, любви и добра» (12+) – 11:00. Музыкальный проект, посвященный Великой Победе.

Дворец молодёжи

Шоу-программа «Я хочу вам петь, солдаты!» (6+) – 18:30, вход свободный. В Рязанском Дворце молодежи пройдет концертная программа, посвященная Дню Победы и образу русского солдата как защитника и героя. В проекте участвуют творческие коллективы города, включая театр танца «Банзай», ансамбль «Слободка», студию «Дефиле», ансамбль «Русская песня» и коллектив «Сударики». В программе – песни военных лет, народная музыка и современные произведения, дополненные хореографическими постановками.

8 мая, пятница

Музыкальный театр

Спектакль «Память, ставшая песней» (12+) – 19:00.

ТЮЗ

Патриотический манифест «Ради веры, любви и добра» (12+) – 11:00. Музыкальный проект, посвященный Великой Победе.

9 мая, суббота

Рязанская филармония

Концерт-спектакль «И песню свою отправляя в полет, – помните!» (6+) – 17:00. Программа объединяет известные песни военных лет и фрагменты литературных произведений о Великой Отечественной войне. В основе – композиции «Смуглянка», «Три танкиста», а также произведения из репертуара хора «У вечного огня» и «Рязанские мадонны».

Музыкальный театр

Спектакль «Память, ставшая песней» (12+) – 16:00.

Кукольный театр

Спектакль «Нам дороги эти позабыть нельзя» (6+) – 12:00. Литературно-музыкальная постановка о памяти военных лет и судьбах молодых людей, чья жизнь изменилась с началом войны. Действие сопровождается кадрами хроники и военными песнями.

ТЮЗ

Патриотический манифест «Ради веры, любви и добра» (12+) – 11:00. Музыкальный проект, посвященный Великой Победе.

10 мая, воскресенье

Музыкальный театр

Спектакль «Время надежды» (12+) – 18:00. Музыкально-драматическая постановка Рязанского музыкального театра о современных событиях и людях, оказавшихся в зоне боевых действий. В основе сюжета – история современного офицера, чья биография стала отправной точкой для художественного повествования о людях на войне, их выборе, ответственности и ценности памяти.