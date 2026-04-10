Общество

Рязанский священник рассказал, что происходит на ночной Пасхальной службе

Дарья Петухова
В новом выпуске проекта 7инфо «Батюшка подскажет» игумен Лука (Степанов), настоятель Спасо-Преображенского Пронского монастыря, рассказал о смысле Пасхальной ночи – главного богослужения всего церковного года. Какой смысл заложен в крестный ход, почему служба начинается при закрытых вратах и какой духовный смысл несёт артос?

Главное событие года для православных

Пасха занимает особое место в жизни Церкви. В православии это не просто торжественный день, а вершина всего богослужебного круга, к которой ведёт Великий пост и Страстная седмица.

«Пасхальная благословенная ночь и Литургия, совершаемая в это время, являются главным богослужебным событием всего года. Пасхальная служба привлекает к себе всех христиан. Она представляет собой участие в самом Христовом воскресении», – говорит игумен Лука.

Крестный ход: путь жён-мироносиц

Пасхальное богослужение начинается с крестного хода – торжественного обхода храма. Со стороны это очень красивое зрелище, однако за внешней торжественностью скрывается глубина, которую люди прочувствовали ещё в евангельские времена.

Этот путь символизирует движение жён-мироносиц ко гробу Спасителя, когда они ещё не знали о совершившемся чуде.

«Крестный ход, который предваряет пасхальное богослужение, олицетворяет для нас путь жён-мироносиц в самый ранний час следующего за субботой дня, который мы теперь называем воскресеньем, и обретение гроба Христова пустым», – объясняет настоятель.

Свидетельство Воскресения – это пустой гроб. Несмотря на все человеческие усилия сохранить его неприкосновенным, происходит то, что невозможно объяснить.

«Для сохранения гроба иудеи приложили все силы: и стражу ставили, и печать кесареву налагали. Кто нарушит эту печать, тот повинен смерти. Так что никто не дерзнул бы приблизиться ко гробу Господню. Но чудо, свершившееся внутри него, – славное Христово Воскресение – и составляет главное событие мировой истории и основание для нашего упования на жизнь вечную и наше единство с нашим Создателем и Спасителем», – рассказывает игумен Лука.

Закрытые врата и начало торжества

Особая деталь пасхальной службы – её начало при закрытых дверях храма или алтаря.

«Богослужение начинается перед закрытыми вратами либо храма, либо царскими вратами алтаря. И при возгласе: «Слава Святей, Единосущней, Животворящей, Нераздельной Троице», и последующем пении тропаря Пасхи – «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав» – отверзаются врата, и начинается это удивительное пасхальное богослужение, где самому воскресшему Христу приобщаются православные христиане», – рассказывает настоятель.

Светлая седмица: праздник, который продолжается

Пасхальная радость не ограничивается одной ночью. Вся последующая неделя воспринимается как единый праздник. Царские врата остаются открытыми, напоминая о том, что Христос всегда пребывает рядом со своими учениками.

«Пасхальный день продлевается на все дни наступающей Светлой седмицы. Царские врата не закрываются, символизируя то, что Солнце правды, Христос не заходит. Явившись из гроба, воссияв для своих учеников и для нас с вами, Он пребывает с ними», – отмечает игумен Лука.

В центре храма в пасхальные дни находится артос – освящённый хлеб с изображением Воскресения. В течение Светлой седмицы после каждой литургии с ним совершается крестный ход вокруг храма.

«Перед открытыми царскими вратами, когда богослужение не совершается, предстает артос – особый пасхальный хлеб с иконой Воскресения, как правило, поверху. И этот самый артос символизирует собой и знаменует присутствие воскресшего Христа как тогда с учениками своими после своего воскресения, так и ныне со всеми нами», – поясняет настоятель.

В Светлую субботу – первую субботу после Пасхи – в конце литургии священник читает особую молитву на раздробление артоса, затем раздробляет хлеб на небольшие части и раздаёт его прихожанам.

