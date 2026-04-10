Минобороны: ВС России нанесли удары по военной инфраструктуре Украины в ответ на атаки по мирным городам 

С 4 по 10 апреля Вооружённые силы России провели пять групповых ударов по территории Украины. Поводом официально названы террористические атаки украинской стороны по гражданским объектам на российской территории. В ударах применялось высокоточное оружие большой дальности, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Среди целей — предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Также атакам подверглись объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые использовались в интересах украинских вооружённых сил.

Отдельным направлением стали военные аэродромы и склады боеприпасов. Кроме того, поражены места сборки, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров.

Завершают список целей пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований, а также позиции иностранных наёмников.