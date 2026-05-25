Координатор подполья Лебедев: удары по всей линии — начинается что-то большее

«После Киева удары пошли по всей линии — начинается что-то большее». Об этом утром 25 мая написал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, после вчерашнего ночного массированного налёта на Украину, удары ВС РФ не стихли, а скорее наоборот.

«Складывается ощущение, что вчерашняя массированная атака была только началом более крупной кампании, — пишет Лебедев. — Сегодня прилетало уже не только по столице и аэродромам, а практически по всей линии украинской логистики: от Черниговской и Сумской областей до Николаевской, Днепропетровской и Одесской.

За последние сутки зафиксировано не менее 29 ударов по 9 областям Украины. И это именно удары, а не количество прилетов. В одном случае речь может идти о двух-трех попаданиях, а в другом — о десятках БПЛА и ракет по одному району. Причем часть информации появляется только спустя часы, поскольку местные жители и наши источники передают данные постепенно и далеко не всё можно публиковать сразу».

Координатор подполья обращает внимание на географию ударов.

«Очень плотно начали работать по северо-востоку Украины — Сумская, Черниговская и Харьковская области буквально не выходят из сводок. А это уже выглядит не как «ответные действия», а как методичная работа по приграничной инфраструктуре, складам, аэродромам, районам запуска БПЛА и маршрутам переброски резервов», — подчёркивает Лебедев.