Полковник раскрыл неназванные цели массированного удара по объектам ВСУ

В ночь на 24 мая российские вооружённые силы нанесли массированный удар по военным объектам на территории Украины — по данным Министерства обороны РФ, всего было выпущено более 50 ракет. В ход пошёл весь арсенал высокоточного оружия: баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал», а также крылатые ракеты «Циркон».

Киев в огне

Главным объектом удара стала столица и Киевская область. По словам полковника в отставке, военного эксперта Анатолия Матвийчука, прокомментировавшего произошедшее изданию aif.ru, масштаб атаки оказался беспрецедентным.

— Удар был такой мощный, что Киев до сих пор горит, — заявил он.

По его словам, целями стали предприятия, работающие на нужды армии. Завод «Арсенал» занимается производством электроники для дронов, «Алмаз» — бывший гранильный завод — переориентирован на аналогичную продукцию. Аэродромы в Жулянах и Борисполе использовались как базы военной авиации и места хранения авиационных боеприпасов. В Белой Церкви располагались промышленная зона с военным производством и отдельный военный аэродром.

Сумы: удар по свежим бригадам

Отдельное внимание — Сумской области. Матвийчук связывает удары там с недавней переброской нескольких бригад ВСУ, которые готовились к контрудару.

— Туда были переброшены несколько бригад совсем недавно. Думаю, стояли задачи уничтожить огневые средства, которые бьют по нашей приграничной территории, ликвидировать живую силу и технику, — пояснил он.

Кировоград и Черкассы

В Кировограде, по словам эксперта, сосредоточена учебно-материальная база и складские помещения подразделений спецназа ГУР. Кроме того, в городе работают предприятия химической промышленности, выпускающие продукцию военного назначения.

Черкассы, по оценке Матвийчука, атаковали из-за сосредоточенных там военных предприятий, складов вооружения и объектов энергетической инфраструктуры. Цель одна — лишить противника возможности снабжать передовую.

На 4 улицах Рязани в Дашково-Песочне отключился свет 

Появилось видео удара «Орешника» по Белой Церкви

Ночью в воскресенье, 24 мая, российские войска использовали ракетный комплекс «Орешник» для удара рядом с населённым пунктом Белая Церковь под Киевом. Об этом сообщают украинские СМИ. Минобороны России пока официально эту информацию не комментировало. 
Раскрыта первая просьба выжившей студентки после удара по колледжу в Старобельске

По последним данным, в результате удара по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа погибли 10 человек, 38 пострадали, ещё 11 студентов числятся пропавшими без вести. Спасательные работы на месте трагедии продолжаются.
Завод по сборке дронов FP-1 атаковали в Белой Церкви — SHOT

Как утверждает источник, вместе с заводом поражены и другие объекты, расположенные поблизости. Речь идёт о тренировочном полигоне ВСУ и военном аэродроме.
Мать студентки из Старобельска раскрыла, что ей сказала дочь в момент атаки

Студентка Анастасия Василенко, которая учится в атакованном ВСУ колледже...
В Касимовском округе произошёл хлопок в квартире, спасатели ликвидируют последствия

24 мая в 09:20 поступило сообщение о хлопке в квартире, расположенной в микрорайоне Приокский Касимовского округа. На место происшествия незамедлительно были направлены экстренные службы.

На 4 улицах Рязани в Дашково-Песочне отключился свет 

Бригада осуществляет локализацию поврежденного участка сети для восстановления электроснабжения потребителей. 
Эксперты назвали цели удара России по Киеву и Белой Церкви

Российские вооруженные силы нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области. Украинская сторона заявила о более чем 50 ракетах, включая «Орешник», а также свыше 700 ударных беспилотников. Атака стала ответом на удары ВСУ по российским регионам, о последствиях которых Москва ранее предупреждала Киев.
Иностранные журналисты приехали в Старобельск после удара ВСУ по колледжу

Как уточняется, в поездке участвуют журналисты из Венгрии, Венесуэлы, Греции, Испании, Катара, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана и Финляндии. Корреспонденты направились на место трагедии, чтобы увидеть последствия атаки своими глазами.
«Орешник» и «Кинжалы» применили при ударе по объектам Украины

Минобороны России сообщило о массированном ударе по объектам на территории Украины ночью 24 мая. В ведомстве заявили, что атака стала ответом на террористические удары по гражданским объектам в российских регионах.
Похолодание и дожди накроют Рязань после аномальной жары

Лето в мае внезапно закончилось. После жары под +30 в Рязань идут холод, дожди и давление ниже нормы. Сейчас расскажем, когда температура рухнет до апрельских значений и в какие дни ждать самых сильных осадков.
Священник объяснил, как понять причины неудач на работе

Протоиерей Андрей Ефанов ответил читательнице журнала «Фома», которая пожаловалась на постоянные трудности на работе и спросила, могут ли неудачи быть знаком того, что ей нужно выбрать другой путь. Это был не абстрактный совет «всем россиянам», а ответ конкретной женщине, которая просит о помощи именно священника. 

