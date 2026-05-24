Полковник раскрыл неназванные цели массированного удара по объектам ВСУ

В ночь на 24 мая российские вооружённые силы нанесли массированный удар по военным объектам на территории Украины — по данным Министерства обороны РФ, всего было выпущено более 50 ракет. В ход пошёл весь арсенал высокоточного оружия: баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал», а также крылатые ракеты «Циркон».

Киев в огне

Главным объектом удара стала столица и Киевская область. По словам полковника в отставке, военного эксперта Анатолия Матвийчука, прокомментировавшего произошедшее изданию aif.ru, масштаб атаки оказался беспрецедентным.

— Удар был такой мощный, что Киев до сих пор горит, — заявил он.

По его словам, целями стали предприятия, работающие на нужды армии. Завод «Арсенал» занимается производством электроники для дронов, «Алмаз» — бывший гранильный завод — переориентирован на аналогичную продукцию. Аэродромы в Жулянах и Борисполе использовались как базы военной авиации и места хранения авиационных боеприпасов. В Белой Церкви располагались промышленная зона с военным производством и отдельный военный аэродром.

Сумы: удар по свежим бригадам

Отдельное внимание — Сумской области. Матвийчук связывает удары там с недавней переброской нескольких бригад ВСУ, которые готовились к контрудару.

— Туда были переброшены несколько бригад совсем недавно. Думаю, стояли задачи уничтожить огневые средства, которые бьют по нашей приграничной территории, ликвидировать живую силу и технику, — пояснил он.

Кировоград и Черкассы

В Кировограде, по словам эксперта, сосредоточена учебно-материальная база и складские помещения подразделений спецназа ГУР. Кроме того, в городе работают предприятия химической промышленности, выпускающие продукцию военного назначения.

Черкассы, по оценке Матвийчука, атаковали из-за сосредоточенных там военных предприятий, складов вооружения и объектов энергетической инфраструктуры. Цель одна — лишить противника возможности снабжать передовую.