Утром 24 мая пользователи из России начали массово жаловаться на недоступность китайской нейросети DeepSeek. Портал Downdetector зафиксировал резкий всплеск обращений. К 10:00 по московскому времени их число перевалило за 1400. Больше всего проблем отметили жители столицы.

К вечеру поток жалоб заметно схлынул: к 20:00 мск в системе оставалось около 240 активных сообщений. Но за сутки сервис собрал почти 24 тысячи обращений — цифра говорящая.

Роскомнадзор оперативно высказался о ситуации. В пресс-службе ведомства РБК сообщили: никаких решений от уполномоченных органов регулятор не получал и ограничений в отношении DeepSeek не вводил. Что именно вызвало сбои — официально не объяснили.

Отметим, что сегодня вечером в Рязани корреспондент «7 инфо» спокойно смог войти на сайт DeepSeek.