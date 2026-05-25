Трамвай сошёл с рельсов в Екатеринбурге 

В Екатеринбурге утром 25 мая трамвай №19 сошел с рельсов на остановке «Серафимы Дерябиной». Из-за аварии движение в сторону Волгоградской временно остановили.

О происшествии сообщила читательница E1.RU. Позже информацию подтвердили в Гортрансе и администрации города.

По словам местной жительницы, пассажиров трамвая №3, в котором она ехала, высадили на остановке после сообщения о сходе вагона впереди.

«Когда мы подъехали к остановке „Серафимы Дерябиной“, нас всех высадили. Сказали, что трамвай перед нами сошел с рельсов», — рассказала женщина.

Из-за остановки движения людям пришлось искать другой транспорт, чтобы добраться на работу. Информации о пострадавших не поступало.