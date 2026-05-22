SHOT: в Туве воспитатели делали детям уколы, чтобы они успокоились

В Кызыле из садика «Страна детства» уволили воспитателя и ее помощницу, которые могли делать уколы детям, чтобы они перестали баловаться, пишет SHOT.

Недавно родители нескольких воспитанников стали замечать у 4-летних малышей странные следы на ягодицах. У одного из мальчиков их насчитали девять.

«Мама одного из детей поговорила с сыном, и тот сказал, что воспитательница и ее помощница запугивают их шприцами в туалете, чтобы они успокоились», — говорится в материале.



После инцидента в саду началась проверка. Комиссия посмотрела записи с камер, опросила персонал и провела с ним очную ставку.

В итоге воспитательница и ее помощница остались без работы.