Павел Малков оценил ход благоустройства и пешеходные маршруты в Скопине.

Губернатор Рязанской области Павел Малков проинспектировал, как продвигаются работы по благоустройству в городе Скопине.
В муниципалитете появляются современные, эстетичные зоны для досуга и прогулок. Эти преобразования ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», а также Народной программы партии «Единая Россия».
Губернатор возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь». В преддверии 80-летия Великой Победы сам памятник и окружающую его территорию привели в порядок.
Также он осмотрел уже завершённый объект — проект «Гончарная сказка Скопина» на улице Ленина. Павел Малков приезжал сюда ещё на стадии строительства, поэтому сейчас ему особенно отрадно видеть готовый результат. Даже в жаркий будний день здесь многолюдно.
В ходе визита обсудили дальнейшее расширение пешеходного маршрута. В настоящий момент в Скопине продолжается обустройство парка культуры и отдыха в рамках концепции «Открывая просторы». Там появятся памп-трек, беговые дорожки, новые игровые площадки, уличный кинотеатр и смотровая зона. Параллельно обновляется Доска почёта.
В перспективе — благоустройство площади у Дома культуры. Жители города также очень ждут восстановления фонтана. Павел Малков подтвердил, что его планируют возродить.