Фото: https://max.ru/pv_malkov
Общество

Павел Малков оценил ход благоустройства и пешеходные маршруты в Скопине.

Олеся Чугунова
Губернатор Рязанской области Павел Малков проинспектировал, как продвигаются работы по благоустройству в городе Скопине.

В муниципалитете появляются современные, эстетичные зоны для досуга и прогулок. Эти преобразования ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», а также Народной программы партии «Единая Россия».

«Работаем комплексно, создаём единый пешеходный маршрут, который постепенно связывает разные части города. Такой подход уже стал нашей особой региональной практикой. Пешеходные маршруты появляются не только в Рязани, но и в других муниципалитетах», — отметил Павел Малков.

Губернатор возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь». В преддверии 80-летия Великой Победы сам памятник и окружающую его территорию привели в порядок.

Также он осмотрел уже завершённый объект — проект «Гончарная сказка Скопина» на улице Ленина. Павел Малков приезжал сюда ещё на стадии строительства, поэтому сейчас ему особенно отрадно видеть готовый результат. Даже в жаркий будний день здесь многолюдно.

В ходе визита обсудили дальнейшее расширение пешеходного маршрута. В настоящий момент в Скопине продолжается обустройство парка культуры и отдыха в рамках концепции «Открывая просторы». Там появятся памп-трек, беговые дорожки, новые игровые площадки, уличный кинотеатр и смотровая зона. Параллельно обновляется Доска почёта.

В перспективе — благоустройство площади у Дома культуры. Жители города также очень ждут восстановления фонтана. Павел Малков подтвердил, что его планируют возродить.

