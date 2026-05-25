Новости России

Эксперт рассказал, что будет с телом Натальи Наговициной, погибшей на пике Победы

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Наталья Наговицина 12 августа прошлого года при спуске с пика Победы на высоте более 7000 метров сломала ногу. Несколько попыток спасти её не дали результата. В ходе одной из операций от отёка мозга погиб итальянский альпинист Лука Синигалья.

Сейчас, спустя несколько месяцев, вопрос о судьбе тела альпинистки стоит с прежней остротой. И ответ специалистов однозначен: эвакуация нецелесообразна.

Риск слишком велик

Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России, «Снежный барс» Александр Яковенко прямо назвал такую операцию ненужной. По его словам, сезон на пике Победы откроется только через месяц, а сама задача сопряжена со смертельной опасностью для любого участника.

«Чтобы спустить погибшего, туда надо будет сначала дойти. Это очень большие риски», — подчеркнул он в комментарии aif.ru.

Яковенко также отметил: тела альпинистов, погибших выше 7000 метров, как правило, не спускают. Это негласная, но железная традиция высотного альпинизма. На таких вершинах покоятся десятки людей.

Горы как морозильник

Спасатель, преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселёв рассказал, что произойдёт с телом Наговициной.

«Горы — это великий морозильник нашего мира. В условиях низких температур тело замёрзнет и сохранится. Но сильные ветра посекут кожу, поэтому определённые изменения будут», — объяснил он.

Первые экспедиции на пик Победы в этом году ожидаются в июне. Основной сезон придётся на июль. Киселёв допускает: те, кто обнаружит тело, смогут завернуть его в палатку и обозначить место. Возможно, удастся вынести останки хотя бы с маршрута. Но не более того.

В Федерации альпинизма России вопрос официальной эвакуации пока не поднимался.

Материалы по теме: Тайна перевала Наговициной: Рюкзак появился сам по себе — и не покрыт снегом. Значит, она была жива?

Спасатель оценил, когда семья сможет похоронить альпинистку Наговицину

Сколько стоит спустить тело с горы

Ещё одна проблема операции по спуску тела погибшей с горы, помимо смертельной опасности для участников, это стоимость подобного мероприятия.

По словам экспертов, чтобы организовать экспедицию, необходимо около двух-трех миллионов долларов. И никаких гарантий успеха, отмечает РИА Новости

Предыдущая статья
МЧС предупредило рязанцев о сохранении высокой пожарной опасности
Следующая статья
Трамвай сошёл с рельсов в Екатеринбурге 

Популярные материалы

Политика

Появилось видео удара «Орешника» по Белой Церкви

Ночью в воскресенье, 24 мая, российские войска использовали ракетный комплекс «Орешник» для удара рядом с населённым пунктом Белая Церковь под Киевом. Об этом сообщают украинские СМИ. Минобороны России пока официально эту информацию не комментировало. 
Политика

Завод по сборке дронов FP-1 атаковали в Белой Церкви — SHOT

Как утверждает источник, вместе с заводом поражены и другие объекты, расположенные поблизости. Речь идёт о тренировочном полигоне ВСУ и военном аэродроме.
Происшествия

В Касимовском округе произошёл хлопок в квартире, спасатели ликвидируют последствия

24 мая в 09:20 поступило сообщение о хлопке в квартире, расположенной в микрорайоне Приокский Касимовского округа. На место происшествия незамедлительно были направлены экстренные службы.
Политика

Удар по Киеву нанесли российские войска, использовался «Орешник» 

В ночь на воскресенье, 24 мая, российские войска нанесли массированный удар по территории Киева. В населённый пункт Белая церковь, недалеко от столицы Украины прилетел «Орешник». 
Новости России

Раскрыта первая просьба выжившей студентки после удара по колледжу в Старобельске

По последним данным, в результате удара по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа погибли 10 человек, 38 пострадали, ещё 11 студентов числятся пропавшими без вести. Спасательные работы на месте трагедии продолжаются.

Темы

Новости России

Трамвай сошёл с рельсов в Екатеринбурге 

По словам местной жительницы, пассажиров трамвая №3, в котором она ехала, высадили на остановке после сообщения о сходе вагона впереди.
Погода

МЧС предупредило рязанцев о сохранении высокой пожарной опасности

По данным Гидрометцентра, 25 мая на территории Рязанской области местами сохраняется высокая пожарная опасность четвёртого класса. Специалисты МЧС обратились к жителям с рядом практических рекомендаций.
Все события Рязани и области

Спасатели рассказали о продолжении поисков семьи Усольцевых

В воскресенье, 24 мая, спасатели Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов обследовали семь километров труднопроходимой тайги за скалами Буратинка и Мальвинка.
Новости России

РКН сообщил, что не вводил ограничений в отношении DeepSeek

24 мая тысячи россиян лишились доступа к нейросети DeepSeek. Роскомнадзор заявил, что никаких ограничений не вводил.
Политика

Полковник раскрыл неназванные цели массированного удара по объектам ВСУ

В ночь на 24 мая российские вооружённые силы нанесли массированный удар по военным объектам на территории Украины — по данным Министерства обороны РФ, всего было выпущено более 50 ракет. В ход пошёл весь арсенал высокоточного оружия: баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал», а также крылатые ракеты «Циркон».
Общество

На 4 улицах Рязани в Дашково-Песочне отключился свет 

Бригада осуществляет локализацию поврежденного участка сети для восстановления электроснабжения потребителей. 
Политика

Эксперты назвали цели удара России по Киеву и Белой Церкви

Российские вооруженные силы нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области. Украинская сторона заявила о более чем 50 ракетах, включая «Орешник», а также свыше 700 ударных беспилотников. Атака стала ответом на удары ВСУ по российским регионам, о последствиях которых Москва ранее предупреждала Киев.
Политика

Иностранные журналисты приехали в Старобельск после удара ВСУ по колледжу

Как уточняется, в поездке участвуют журналисты из Венгрии, Венесуэлы, Греции, Испании, Катара, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана и Финляндии. Корреспонденты направились на место трагедии, чтобы увидеть последствия атаки своими глазами.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье