Эксперт рассказал, что будет с телом Натальи Наговициной, погибшей на пике Победы

Наталья Наговицина 12 августа прошлого года при спуске с пика Победы на высоте более 7000 метров сломала ногу. Несколько попыток спасти её не дали результата. В ходе одной из операций от отёка мозга погиб итальянский альпинист Лука Синигалья.

Сейчас, спустя несколько месяцев, вопрос о судьбе тела альпинистки стоит с прежней остротой. И ответ специалистов однозначен: эвакуация нецелесообразна.

Риск слишком велик

Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России, «Снежный барс» Александр Яковенко прямо назвал такую операцию ненужной. По его словам, сезон на пике Победы откроется только через месяц, а сама задача сопряжена со смертельной опасностью для любого участника.

«Чтобы спустить погибшего, туда надо будет сначала дойти. Это очень большие риски», — подчеркнул он в комментарии aif.ru.

Яковенко также отметил: тела альпинистов, погибших выше 7000 метров, как правило, не спускают. Это негласная, но железная традиция высотного альпинизма. На таких вершинах покоятся десятки людей.

Горы как морозильник

Спасатель, преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселёв рассказал, что произойдёт с телом Наговициной.

«Горы — это великий морозильник нашего мира. В условиях низких температур тело замёрзнет и сохранится. Но сильные ветра посекут кожу, поэтому определённые изменения будут», — объяснил он.

Первые экспедиции на пик Победы в этом году ожидаются в июне. Основной сезон придётся на июль. Киселёв допускает: те, кто обнаружит тело, смогут завернуть его в палатку и обозначить место. Возможно, удастся вынести останки хотя бы с маршрута. Но не более того.

В Федерации альпинизма России вопрос официальной эвакуации пока не поднимался.

Сколько стоит спустить тело с горы

Ещё одна проблема операции по спуску тела погибшей с горы, помимо смертельной опасности для участников, это стоимость подобного мероприятия.

По словам экспертов, чтобы организовать экспедицию, необходимо около двух-трех миллионов долларов. И никаких гарантий успеха, отмечает РИА Новости.