МЧС предупредило рязанцев о сохранении высокой пожарной опасности

По данным Гидрометцентра, 25 мая на территории Рязанской области местами сохраняется высокая пожарная опасность четвёртого класса. Специалисты МЧС обратились к жителям с рядом практических рекомендаций.

На улице стоит проявлять осторожность. Не задерживайтесь под рекламными конструкциями, крышами зданий, линиями электропередачи и деревьями. По возможности сократите время пребывания на открытом воздухе.

Отдельно в ведомстве напоминают об электричестве. Если свет отключится в вечернее время, используйте электрический фонарь. Открытый огонь для освещения применять нельзя: это прямая угроза пожара.

Если вы стали очевидцем или участником чрезвычайной ситуации, немедленно звоните в пожарную охрану и спасателям:

01 — стационарный телефон

101 — мобильная связь

112 — единый номер экстренных службТелефон доверия Главного управления МЧС России по Рязанской области: 8 (4912) 20-24-90.