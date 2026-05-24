Эксперты назвали цели удара России по Киеву и Белой Церкви

Российские вооруженные силы нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области. Украинская сторона заявила о более чем 50 ракетах, включая «Орешник», а также свыше 700 ударных беспилотников. Атака стала ответом на удары ВСУ по российским регионам, о последствиях которых Москва ранее предупреждала Киев. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Поводом для жесткой реакции, как отмечают авторы публикаций и эксперты, стала трагедия в Старобельске. Там ВСУ несколькими беспилотниками атаковали общежитие со спящими детьми.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя происходящее, заявил, что удары необходимо продолжать и усиливать. По его словам, разрушение ключевых объектов противника способно серьезно деморализовать украинскую сторону.

Резонанс вызвала и реакция украинского политика Алексея Гончаренко, внесенного в РФ в список террористов и экстремистов. После ударов он заговорил о необходимости мира. Публицист Юлия Витязева заявила, что только силовое давление может заставить Киев изменить позицию.

Материалы по теме: Появилось видео удара «Орешника» по Белой Церкви

Появилось видео удара «Орешника» по Белой Церкви

Военный эксперт Юрий Подоляка считает, что удар был направлен по конкретным объектам. По его словам, основными целями стали склады, нефтехранилища и аэродромы в Киеве и Киевской области.

Эксперт отметил, что Россия продолжает наносить удары по инфраструктуре, связанной с военным потенциалом противника. Речь идет о логистике, ремонте техники и снабжении.

Бывший военный летчик и автор канала «Файтбомбер» заявил, что каких-либо неожиданных целей в этой операции не было. Он назвал атаку масштабным огневым ударом с применением «Орешника» и подчеркнул, что сама возможность использования таких ракет оказывает психологическое давление.

«Тот момент, что мы можем себе позволить раз в полгода лупить «Орешником» куда хотим, радует», — заявил он.

Авторы канала «Два майора» отдельно обратили внимание на Белую Церковь, расположенную примерно в 80 километрах южнее Киева. Этот город называют важным промышленным и логистическим узлом.

По данным ресурса, там находятся грузовой авиационный комплекс, военный аэродром «Белая Церковь» («Гаёк»), ТЭЦ, а также крупные железнодорожные и автомобильные узлы. Через них проходит снабжение украинской армии.

Эксперты считают, что удары по таким объектам направлены на ослабление тыловой инфраструктуры, энергетики и возможностей ремонта техники.

О том, куда били, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.