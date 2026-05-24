Политика

Эксперты назвали цели удара России по Киеву и Белой Церкви

Алексей Самохин
Российские вооруженные силы нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области. Украинская сторона заявила о более чем 50 ракетах, включая «Орешник», а также свыше 700 ударных беспилотников. Атака стала ответом на удары ВСУ по российским регионам, о последствиях которых Москва ранее предупреждала Киев. Об этом пишет «Московский комсомолец»

Поводом для жесткой реакции, как отмечают авторы публикаций и эксперты, стала трагедия в Старобельске. Там ВСУ несколькими беспилотниками атаковали общежитие со спящими детьми.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя происходящее, заявил, что удары необходимо продолжать и усиливать. По его словам, разрушение ключевых объектов противника способно серьезно деморализовать украинскую сторону.

Резонанс вызвала и реакция украинского политика Алексея Гончаренко, внесенного в РФ в список террористов и экстремистов. После ударов он заговорил о необходимости мира. Публицист Юлия Витязева заявила, что только силовое давление может заставить Киев изменить позицию.

Появилось видео удара «Орешника» по Белой Церкви

Военный эксперт Юрий Подоляка считает, что удар был направлен по конкретным объектам. По его словам, основными целями стали склады, нефтехранилища и аэродромы в Киеве и Киевской области.

Эксперт отметил, что Россия продолжает наносить удары по инфраструктуре, связанной с военным потенциалом противника. Речь идет о логистике, ремонте техники и снабжении.

Бывший военный летчик и автор канала «Файтбомбер» заявил, что каких-либо неожиданных целей в этой операции не было. Он назвал атаку масштабным огневым ударом с применением «Орешника» и подчеркнул, что сама возможность использования таких ракет оказывает психологическое давление.

«Тот момент, что мы можем себе позволить раз в полгода лупить «Орешником» куда хотим, радует», — заявил он. 

Авторы канала «Два майора» отдельно обратили внимание на Белую Церковь, расположенную примерно в 80 километрах южнее Киева. Этот город называют важным промышленным и логистическим узлом.

По данным ресурса, там находятся грузовой авиационный комплекс, военный аэродром «Белая Церковь» («Гаёк»), ТЭЦ, а также крупные железнодорожные и автомобильные узлы. Через них проходит снабжение украинской армии.

Эксперты считают, что удары по таким объектам направлены на ослабление тыловой инфраструктуры, энергетики и возможностей ремонта техники. 

О том, куда били, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Среди пораженных 24 мая в ходе массированного удара в Киеве и Киевской области баллистическими ракетами «Орешник», аэробаллистическими ракетами «Искандер», гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и крылатыми ракетами «Циркон», крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БПЛА целей, – объекты украинского военно-промышленного комплекса, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, главного управления разведки украинского минобороны и другие пункты управления ВСУ. По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось», — говорится в сообщении военного ведомства. 

Появилось видео удара «Орешника» по Белой Церкви

Ночью в воскресенье, 24 мая, российские войска использовали ракетный комплекс «Орешник» для удара рядом с населённым пунктом Белая Церковь под Киевом. Об этом сообщают украинские СМИ. Минобороны России пока официально эту информацию не комментировало. 
Раскрыта первая просьба выжившей студентки после удара по колледжу в Старобельске

По последним данным, в результате удара по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа погибли 10 человек, 38 пострадали, ещё 11 студентов числятся пропавшими без вести. Спасательные работы на месте трагедии продолжаются.
Завод по сборке дронов FP-1 атаковали в Белой Церкви — SHOT

Как утверждает источник, вместе с заводом поражены и другие объекты, расположенные поблизости. Речь идёт о тренировочном полигоне ВСУ и военном аэродроме.
Мать студентки из Старобельска раскрыла, что ей сказала дочь в момент атаки

Студентка Анастасия Василенко, которая учится в атакованном ВСУ колледже...
В Касимовском округе произошёл хлопок в квартире, спасатели ликвидируют последствия

24 мая в 09:20 поступило сообщение о хлопке в квартире, расположенной в микрорайоне Приокский Касимовского округа. На место происшествия незамедлительно были направлены экстренные службы.

Полковник раскрыл неназванные цели массированного удара по объектам ВСУ

В ночь на 24 мая российские вооружённые силы нанесли массированный удар по военным объектам на территории Украины — по данным Министерства обороны РФ, всего было выпущено более 50 ракет. В ход пошёл весь арсенал высокоточного оружия: баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал», а также крылатые ракеты «Циркон».
На 4 улицах Рязани в Дашково-Песочне отключился свет 

Бригада осуществляет локализацию поврежденного участка сети для восстановления электроснабжения потребителей. 
Иностранные журналисты приехали в Старобельск после удара ВСУ по колледжу

Как уточняется, в поездке участвуют журналисты из Венгрии, Венесуэлы, Греции, Испании, Катара, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана и Финляндии. Корреспонденты направились на место трагедии, чтобы увидеть последствия атаки своими глазами.
«Орешник» и «Кинжалы» применили при ударе по объектам Украины

Минобороны России сообщило о массированном ударе по объектам на территории Украины ночью 24 мая. В ведомстве заявили, что атака стала ответом на террористические удары по гражданским объектам в российских регионах.
Похолодание и дожди накроют Рязань после аномальной жары

Лето в мае внезапно закончилось. После жары под +30 в Рязань идут холод, дожди и давление ниже нормы. Сейчас расскажем, когда температура рухнет до апрельских значений и в какие дни ждать самых сильных осадков.
Священник объяснил, как понять причины неудач на работе

Протоиерей Андрей Ефанов ответил читательнице журнала «Фома», которая пожаловалась на постоянные трудности на работе и спросила, могут ли неудачи быть знаком того, что ей нужно выбрать другой путь. Это был не абстрактный совет «всем россиянам», а ответ конкретной женщине, которая просит о помощи именно священника. 

